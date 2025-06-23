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美轟伊朗核設施後 衛星影像一窺戰損端倪

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國於伊朗當地時間22日凌晨轟炸3座重要核子設施，五角大廈表示相關設施遭受極嚴重損毀；但外部專家認為，伊朗的核計畫雖已遭受重創，但還遠未達被摧毀程度。

美方官員表示，7架B-2匿蹤轟炸機對伊朗的福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）核設施投擲多枚每顆重達3萬磅的碉堡剋星炸彈；美軍潛艦發射近30枚巡弋飛彈打擊伊斯法罕（Isfahan）的核子設施。以下綜合紐約時報等外媒分析衛星影像評估伊朗受損程度。

● 福爾多未毀 但研判已不能用

建於深山內部以防敵人攻擊的福爾多，是伊朗最重要的核濃縮設施。紐時分析衛星影像顯示，美國鎖定福爾多兩座專家研判可能是通風井建物的精確位置。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供於22日攝得的福爾多衛星影像，顯示當地新的彈坑、疑似坍塌的隧道入口及山脊頂部多處破洞。影像也顯示，福爾多設施一棟可能用於控制地下鈾濃縮大廳通風系統的大型支援建築未受損。國際原子能總署（IAEA）通報指出，當地並未出現輻射外洩。

美國一名高層坦承，美軍對福爾多的空襲並未摧毀這座高度加固的基地，即使投下12枚碉堡剋星炸彈，也難以摧毀福爾多設施，但攻擊造成嚴重破壞，福爾多「已不再能用」。

● 納坦茲地下大廳正上方被炸 難判定有無炸穿

納坦茲是伊朗最大的鈾濃縮中心，之前已在以軍幾輪空襲時受損。根據6月22日的衛星影像，美軍這次空襲似乎鎖定納坦茲設施的地下濃縮大廳，影像顯示疑似大廳的正上方出現兩處新彈坑。

納坦茲的新照片顯示有個直徑約5.5公尺的新彈坑，馬薩爾科技公司在聲明中表示，在地下濃縮設施某部分的正上方土地中可看到新坑洞。這張影像並未提供決定性證據證明攻擊已炸穿地下設施；納坦茲設施在地下40公尺處，並以8公尺厚的混凝土和鋼筋外殼加固。

● 伊斯法罕受損嚴重

接近武器級的核燃料被認為儲放於古都伊斯法罕近郊的設施。美軍空襲後所攝的新衛星影像顯示，設施內多處地面建築受損。

國際原子能總署根據衛星影像和聯絡伊朗原子能組織後，認為伊斯法罕似乎「嚴重受損」。

● 專家：伊核設施受創但未遭摧毀

美軍參謀聯席會議主席凱恩（Dan Caine）稍早在美國當地時間22日的記者會表示，評估伊朗的最終戰損需花點時間。與此同時，國際原子能總署檢查員已超過一週無法確認伊朗儲放接近武器級濃縮鈾的地點。伊朗官員坦承，他們已拆除國際原子能總署封條，並將這批濃縮鈾轉移至他處。

如果美軍空襲造成的損毀嚴重，也許能遲滯伊朗核子計畫多年，除非伊朗還存在未被偵知的同類核設施。然而獨立的外部專家分析商業衛星影像後認為，伊朗的核子事業還遠未達被摧毀的程度。

全國公共電台（NPR）引述追蹤伊核設施的密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of InternationalStudies）教授路易斯（Jeffrey Lewis）說：「到頭來仍有些真正重要的東西沒打到，如就此作罷，那還真的是未竟之功的空襲。」

路易斯特別指出，美軍空襲似乎並未觸及伊朗庫存的高濃縮鈾，「截至今日，那些物質仍然存在，而我們依舊不清楚它的下落」。

同樣長期密切追蹤伊朗核子計畫的「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science and InternationalSecurity）總裁歐布萊特（David Albright）也表認同，說「我認為必須假設仍有大量濃縮鈾存在，因此伊核問題絕對談不上了結。」

歐布萊特和路易斯都指向美軍空襲前幾天的商業衛星影像。這些影像顯示伊斯法罕和福爾多這兩處關鍵地點都有卡車出現，這些卡車似乎正在封堵通往地下鈾儲存設施的隧道入口，很可能是為預防美國攻擊，兩人據此研判伊朗的鈾儲備未遭擊中。

兩位專家都認為，伊朗人還可能在美國發動空襲前夕，就已將濃縮鈾轉移至他處。

國際原子能總署先前評估，伊朗擁有超過400公斤、濃度達60%的濃縮鈾235，據獨立專家估算，足以製造約10枚核彈。歐布萊特指出，這些濃縮鈾裝載於體積相對較小的容器中，可輕易透過車輛運送。

雖歐布萊特相信伊朗核計畫現已嚴重倒退，但他認為對方仍可捲土重來。

歐布萊特表示，伊朗可能還有上千台未設於納坦茲與福爾多、可供鈾濃縮的離心機。伊朗也可能將鈾轉移到其他掩蔽設施，並能在相對較短的時間內將鈾濃縮至武器級所需的90%濃度。

歐布萊特說：「伊朗的核計畫雖已遭受重創，但仍有許多零星問題尚待清理。」他認為，真正終結伊朗核計畫的唯一方式，是透過國際監督人員進行額外稽查，並取得伊朗政權合作，這可能須透過某種形式的外交協議來達成。

路易斯同意歐布萊特的觀點，表示「縱有最到位的轟炸，也很可能無法達到我們想要的目標。我認為很難有十足把握做到，頂多就是把他們的核計畫拖延幾年，另也幾可確定，伊朗還有我們不知道的核設施存在」。

伊朗 以色列

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