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川普原只想炸伊朗福爾多！外媒爆2原因加碼3連擊 以軍現在還有新目標

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）3月25日在白宮會晤以色列總理內唐亞胡（右）。
美國總統川普（左）3月25日在白宮會晤以色列總理內唐亞胡（右）。

耶路撒冷郵報報導，以色列知情官員透露，美國總統川普本來只想打擊伊朗福爾多核設施，但受到以色列軍方作戰成果出色，加上以色列總理內唐亞胡戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）強力遊說，川普最終決定加碼轟炸納斯坦與伊斯法罕這兩個核據點。另外，以色列現在將打擊目標轉向伊朗彈道飛彈計畫。

報導指出，自從以色列13日開始空襲伊朗境內目標以來，內唐亞胡和川普將近10天以來幾乎每天通話。

一名消息人士透露，川普及其高層官員對以色列作戰成果印象深刻，「若不是因為以軍行動成效，美國總統根本不會考慮參與這次攻擊」。

此外，耶路撒冷郵報引述一名以色列高層表示，「內唐亞胡和德默爾努力遊說，並與所有關鍵人物對話，最終說動美國參與行動」。

報導提到，川普一開始只想轟炸福爾多，但內唐亞胡和德默爾成功說服川普，必須一併打擊伊斯法罕才算「完事」。

除了內唐亞胡與川普在19日通話外，美國副總統范斯、國防部長赫塞斯及其他美國高層官員也與內唐亞胡、德默爾、以色列國防部長卡茨及總參謀長薩米通話。

另一方面，在美軍空襲摧毀伊朗核設施後，以色列現在將目標轉向德黑蘭的彈道飛彈計畫。以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi ）告訴國會議員：「伊朗仍在生產飛彈，雖然部分生產設施已遭摧毀，但他們具備快速恢復的能力。」

伊朗 以色列

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