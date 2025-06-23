從促談到出兵轟伊朗 川普11天內的轉折

過去一個多星期全球對美國總統川普會否加入以色列對伊朗核計畫攻擊的猜測，以美軍於伊朗當地時間22日凌晨空襲告終。美聯社整理過去11天事態發展序列（日期皆為美東時間）。

川普的決定代表著美國總統近年來風險最高的對外決策之一，可能會讓美國再度陷入無止盡的中東武裝衝突。

● 6月11日

美軍家眷開始撤離中東地區，成為衝突迫在眉睫的第一個徵兆。

當時外界不確定以色列是否準備著手攻擊，或只是施壓伊朗談判的手段。華府與德黑蘭當局原訂15日進行下一輪談判，而川普也堅持要透過外交手段解決衝突。然而幕後實情是以色列的軍事行動已成形。

● 6月12日

川普表示，以色列「很有可能」發動攻擊，然而伊朗似乎仍「狀況外」。華府時間12日晚間約8時左右（伊朗當地時間13日凌晨），德黑蘭發生多起爆炸，多名伊朗軍事高層和頂尖科學家遭刺殺。伊朗境內與核子計畫有關的多個地點也遭到攻擊。

以色列表示，首波攻擊行動有200架戰機參與，以色列另靠特工滲透，以無人機摧毀伊朗境內防空系統和飛彈發射器。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）形容這是一次「具針對性的軍事行動，意在擊退伊朗對以色列生存構成的威脅」。儘管伊朗始終聲稱核子計畫是和平用途，但以色列領袖都宣稱伊核是迫在眉睫威脅。

與此同時，川普在社群媒體仍貼文稱「我們依然致力於外交解決方案」。

● 6月13日

伊朗以飛彈和無人機報復以色列，部分遭以色列防空系統攔截。川普似乎覺得以色列表現不俗，對伊朗的語氣也變得更強勢，但仍堅稱外交解方是他的首選，呼籲伊朗達成協議。

●6月14日

川普早上與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，討論以伊衝突。美國和伊朗間下一輪談判宣告取消。

以色列和伊朗持續交火之際，川普在華府閱兵。這天正值美國陸軍成立250週年，也是川普79歲生日。

● 6月15日

川普整天都在談論自己作為和平使者的聲譽，鼓勵伊朗和以色列「達成協議」，如同他調停促成印度與巴基斯坦停戰。

川普在社群媒體寫道：「許多電話和會議正在進行…我出了很多力，卻從來沒有因為任何事被表揚，但沒關係，人民會理解。讓中東再次偉大！」

川普這天飛往加拿大準備出席年度七大工業國集團（G7）峰會。

● 6月16日

以色列聲稱已取得對伊朗的「空中優勢」，以國戰機能在伊朗首都上空來去自如。其中一次空襲擊中伊朗國營電視台導致直播突然中斷。尼坦雅胡表示，以色列的空襲使伊朗核計畫延宕「非常、非常長的時間」。

然而實際損害規模仍不明，美國與以色列官員認為，唯有配備特製「碉堡剋星」（bunker buster）炸彈的美國軍機才有能力摧毀深埋地底的核設施。

G7峰會才進行一天，白宮便突然宣布川普將搭乘紅眼航班提前返回華府，與國安團隊會商。

● 6月17日

川普在社群媒體發文要求伊朗「無條件投降」，並在總統座機空軍一號上對記者表示，他希望看到這場衝突「真正結束」，而非只是停火。

他對伊朗領導階層未能達成協議表達不滿，說道「他們早該簽下協議了。我跟他們說『簽協議吧』...不知道，我現在實在沒什麼談判心情」。

當天天還沒亮，川普便抵達白宮戰情室參加會議，但並未對外公開。

● 6月18日

到了此刻，外界無疑認為川普正考慮聯手以色列攻擊伊朗。川普當天早上說：「我可能會行動，也可能不會。沒人知道我會怎麼做。」

當天稍晚，川普在橢圓形辦公室再次暗示美國可能會直接參與，說「我並不想打仗，但如果在戰鬥和（伊朗）擁有核武之間做選擇，你就得做該做的事」。

在國會山莊，美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）告訴國會議員，五角大廈正向川普提出各種軍事選項。

● 6月19日

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在簡報室傳達川普的訊息：「他將在兩週內決定是否要直接涉入以色列對伊朗發動的戰爭。」

● 6月20日

川普再次召集國安顧問開會，隨後飛往位於紐澤西州的高爾夫俱樂部，當晚出席一場政治募款活動。

他在途中短暫接受媒體訪問，僅表示美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）先前稱美方認為伊朗沒在發展核武的說法「是錯的」。

● 6月21日

美軍約在美東時間21日午夜秘密展開軍事行動：B-2匿蹤轟炸機從密蘇里州的空軍基地起飛，越過大西洋向東飛行，沿途進行空中加油並抵達伊朗。

川普於美東時間21日晚間6時（伊朗時間22日凌晨2時30分）左右自紐澤西州返回白宮，不到1小時後，美軍炸彈便在德黑蘭爆炸。

川普隨後在社群媒體上對外宣布空襲伊朗行動，稱之為「非常成功的攻擊」，還說「現在是追求和平時刻！」他也在白宮發表簡短全國談話，揚言若伊朗報復，美國將再度攻擊。