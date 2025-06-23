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陸駐伊朗大使館：絕大部分在伊中國公民已平安撤出

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐伊朗大使館人員指出，絕大部分在伊朗的中國公民已平安撤出，其他還在伊朗的少量中國公民也已避開高風險地區。（新華社）
大陸駐伊朗大使館人員指出，絕大部分在伊朗的中國公民已平安撤出，其他還在伊朗的少量中國公民也已避開高風險地區。（新華社）

中國大陸駐伊朗大使館人員稱，截至上周六（6月21日），絕大部分在伊朗的中國公民已平安撤出。

新華社引述中國駐伊朗大使館公參傅莉華說，使館依託和指導在伊朗的華僑華人聯合會，組織人員撤離高危地區，陸續安排車輛將伊朗首都德黑蘭及周邊地區的中國公民，從陸路口岸撤離。

傅莉華說，使館工作人員晝夜接聽領保求助電話，摸排人員底數，同中國公民保持聯繫，提供撤離路線指導，並派員赴伊朗與土庫曼斯坦邊境的巴吉蘭口岸協助通關。

傅莉華提到，隨著局勢迅速惡化，在伊朗的中國公民撤離的意願越來越強烈，使館迅速組織四批次共17輛巴士接中國公民自陸路口岸撤離，並在出境人員集中的伊朗與亞塞拜然邊境的阿斯塔拉口岸設工作組進行協調。中國大陸駐伊朗大使叢培武等人密集協調伊朗相關部門提供安全保障和通關便利。

傅莉華補充，在各方通力合作下，截至上周六，絕大部分在伊朗的中國公民已平安撤出，其他還在伊朗的少量中國公民也已避開高風險地區。

美國總統川普於美東時間星期六晚宣布，美軍襲擊並摧毀了伊朗三處核設施。伊朗外交部長阿拉格齊形容特朗普政府「好戰且無法無天」，並指此次襲擊越過了伊朗的一大紅線，美國將為所產生的危險後果負全部責任。

大陸外交部22日晚以發言人答記者問的形式在官網發聲明，強烈譴責美國襲擊伊朗，並指華盛頓此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。

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