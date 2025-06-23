川普殺不死伊朗的核知識！美硬實力激化核武夢 1原因恐釀地面行動

美國總統川普誇口美軍21日空襲「徹底摧毀」伊朗濃縮廠，外界質疑軍事硬實力可以破壞核基礎設施，卻無法消滅已經被掌握的核知識，恐怕試驗甚或加強德黑蘭的實現核武決心。即使伊朗等待2年再從頭來過，也只需幾個月就能重啟核計畫並恢復到遇襲前水準。同時，伊朗濃縮鈾目前下落不明，專家認為，美國與以色列可能需要派突擊隊進行實地搜索和摧毀。

伊朗過去二十年來逐步提升核技術，包括美國在內等西方強權的官員與核專家都警告：外力可摧毀或癱瘓核基礎設施，但幾乎不可能消滅一個國家已經掌握的核知識，凸顯伊朗已增加「不可逆的核知識」。

路透報導，美國武器管制協會（Arms Control Association）在美軍空襲伊朗核設施後聲明表示：「光靠軍事打擊無法摧毀伊朗豐富的核知識基礎，此舉將使其核計畫倒退，但也可能強化德黑蘭重啟敏感核活動的決心，甚至考慮退出禁止核子擴散條約（NPT），並可能進一步邁向武器化。」

紐約時報報導指出，美方原先評估伊朗雖接近核彈門檻，仍未決定製造核武，且2003年伊朗最高領袖哈米尼頒布核武宗教禁令仍具效力。但情報部門先前警告，若美國出手攻擊福爾多，或以色列暗殺哈米尼，這項禁令恐將失效，伊朗態度可能出現重大轉變。

另一方面，自從川普在2018年退出伊核協定後，伊朗也終止該協定規範的IAEA額外監督，即使IAEA能核實已知據點，也無法掌握伊朗其他未申報地點部署多少離心機可進行濃縮作業。

其他國家外交官與官員憂心，伊朗可能已在秘密地點建立新的濃縮廠，並且藏身在小型且不起眼的建築，比如倉庫。一名西方官員表示：「伊朗可能擁有我們不知道的濃縮設施。伊朗幅員廣大，這是完全有可能的。」他補充，伊朗也可能選擇暫時靜觀其變，「即使伊朗等2年後再從頭開始，也只需要幾個月時間就能重建核計畫，並恢復到21日遇襲前的水準。」

智庫「國防重點」（Defense Priorities）中東計畫主任凱拉尼克（Rosemary Kelanic）指出：「令人遺憾的事實是，美國這次空襲反而更可能促使伊朗下定決心發展核武。」

凱拉尼克補充：「即使這次突襲真的摧毀伊朗所有核設施，伊朗如今比以往更有動機重建其能力，不只是恢復濃縮鈾，甚至可能直接推進核武器化。」許多美國情報官也持相同觀點。

紐時報導說，在國與國的衝突中，核武依然是終極嚇阻力量。美方官員指出，如今伊朗領導層可能會認為，唯有發展核彈才能防止未來遇襲，或確保國家生存。

部分美方官員在行動前預測，若打擊成功可使伊朗核計畫倒退多達5年。目前仍不清楚美方何時能完整評估福爾多與其他設施的受損程度。伊朗核計畫的未來將取決於實際破壞規模、伊朗尚存的秘密設施數量，以及德黑蘭接下來的談判姿態。

專家指出，美國與以色列近期恐難發現濃縮鈾庫存地點，或許需要派遣突擊隊進行地面搜查與摧毀。