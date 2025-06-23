安理會討論美轟伊朗核設施 中俄促決議立即停火

聯合國安全理事會（UNSC）今天舉行會議，討論美國打擊伊朗核設施一事。俄羅斯、中國和巴基斯坦提議由安理會通過決議，呼籲中東地區立即且無條件停火。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在安理會表示：「美國轟炸伊朗核設施標誌著一個危險轉折。我們必須立即果斷地採取行動以停止戰鬥，就伊朗核計畫恢復談判，以認真的態度繼續談。」

俄羅斯和中國譴責美國攻擊伊朗核設施。

中國駐聯合國大使傅聰表示：「中東和平無法透過武力來實現。解決伊朗核問題的外交途徑並未用盡，仍有希望以和平方式解決。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）回憶指出，2003年時任美國國務卿鮑爾（ColinPowell）在聯合國安理會指稱，伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）囤積化學和生物武器，對世界構成迫在眉睫的危險。

涅班濟亞說：「如今美國再次要求大家相信他們的謊言，讓數百萬中東人民再遭受苦難；這更加堅定了我們的信念，那就是歷史並未教會美國任何教訓。」

聯合國安理會今天這場會議，是由伊朗提議召開。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）指責以色列和美國破壞外交關係，稱美國的所有指控都毫無根據，並說禁止核子擴散條約（NPT）「已被操縱為政治武器」。