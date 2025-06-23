川普揚言推翻伊政權 伊朗恐封鎖關鍵海峽
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】
面對美國轟炸核設施，伊朗不再退讓，決定封鎖重要海運航道！伊朗國會22日批准政府可以封鎖荷姆茲海峽，但全球有20%的石油會經過該海峽，加上美軍、歐盟國家也在附近也有海軍部署，若封鎖荷姆茲海峽，恐造成油價大漲與區域局勢更緊張。但美國總統在近日發言中，竟語帶威脅表示伊朗政權恐遭推翻。
美盼中施壓伊朗
根據《歐洲新聞網》報導，伊朗國會批准政府可以封鎖荷姆茲海峽，但具體還要看伊朗政府與革命衛隊怎麼做。伊朗的短程與中長程飛彈，還有無人機的射程都有含括到荷姆茲海峽，還有充足的地對地飛彈甚至可以攻擊到波灣的坦克，國會的批准讓國際相當緊張。
《CNBC》提到，美國國務卿盧比歐便呼籲與伊朗關係匪淺的中國，要壓制住伊朗欲關閉荷姆茲海峽的作為，因為中國也同時很依賴荷姆茲海峽作為伊朗進口石油的重要航道。不過中方對此尚未有明確表態，目前是美方單方面透露消息。
轟炸伊朗鞏固支持？
不過《英國廣播公司》提到，在美國空襲伊朗核設施後，美國總統川普還表示，如果伊朗現在的政權無法讓伊朗偉大，「那為何不更替政權」，引發外界遐想美國恐對伊朗進一步干涉。《英廣》分析，川普可能是為了鞏固共和黨基本盤，因此對外展現強硬態度，但過去他也承諾不會讓美國再有新戰端發生，共和黨選民是否會買單還要再觀察。
在美國轟炸伊朗後，聯合國也吵成一團，以色列駐聯合國大使丹農表示，全球都應該感謝川普轟炸伊朗，但伊朗大使薩依德痛批美國赤裸裸對伊朗發動戰爭，中國常駐聯合國代表傅聰也強力譴責美國轟炸伊朗。聯合國秘書長古特雷斯呼籲以色列與伊朗應無條件停火，儘速重回外交談判桌。
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