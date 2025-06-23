川普揚言推翻伊政權 伊朗恐封鎖關鍵海峽

但無論伊朗計畫發動什麼樣的回擊，各界分析多半相信，伊朗唯一且最重要的目標，仍是維護當前由最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）領導的神權政府，所有行動的邏輯都會圍繞此核心。升高與美國的正面衝突不會是當前第一選項，因為伊朗深知——美國能帶來難以想像的巨大傷害，硬碰硬只會危及政權。

2025-06-23 13:39