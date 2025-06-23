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以色列駐台代表對台說明 游瑪雅：對迫切核威脅已別無選擇

攝影中心／ 記者林俊良 即時新聞
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，手持伊朗最高領袖哈米尼的照片，指控他曾說「伊朗伊斯蘭共和國的使命是將以色列從該地區的地圖上抹去」。記者林俊良／攝影
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，手持伊朗最高領袖哈米尼的照片，指控他曾說「伊朗伊斯蘭共和國的使命是將以色列從該地區的地圖上抹去」。記者林俊良／攝影

以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，以「防止伊朗擁核 打造更安全世界」為題，發表以色列對伊朗進行「雄獅崛起」行動的對台說明。

以色列駐台代表游瑪雅表示「雄獅崛起」這項精準軍事行動已產生顯著影響，獲得廣泛支持，必須記得以色列是在面對迫切核威脅、已別無選擇之下，才在最後關頭採取軍事行動。這項決定絕非輕率，而是在不得不做出行動之前的最後抉擇，非常清楚在任何情況下，都不能讓伊朗擁有核武，因此以色列的行動正是為中東帶來更安全、更穩定的努力。游瑪雅強調除了實體上的國土防衛，我們同時也處於一場認知戰中，對手正試圖操弄思想與觀感，作為自由世界的一員，必須保持警覺、堅定與團結，面對這些扭曲真相的手法。

以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，以「防止伊朗擁核 打造更安全世界」為題，發表以色列對伊朗進行「雄獅崛起」行動的對台說明。記者林俊良／攝影
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，以「防止伊朗擁核 打造更安全世界」為題，發表以色列對伊朗進行「雄獅崛起」行動的對台說明。記者林俊良／攝影

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