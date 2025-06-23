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以伊交火 以色列代表：面對獨裁伊朗已無其他選擇

中央社／ 台北23日電
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，以「防止伊朗擁核 打造更安全世界」為題，發表以色列對伊朗進行「雄獅崛起」行動的對台說明。記者林俊良／攝影
以色列駐台代表游瑪雅上午在台北舉行記者會，以「防止伊朗擁核 打造更安全世界」為題，發表以色列對伊朗進行「雄獅崛起」行動的對台說明。記者林俊良／攝影

以色列伊朗交火持續，以色列駐台代表游瑪雅今天表示，以色列所為是出於自我防衛，且為了不讓伊朗獨裁政權擁有核武，目前已無其他選擇。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰邁入第2週。美國21日針對伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan）3處核心核子設施發動「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）攻擊。

對此，外交部上午回覆中央社提問表示，正密切關注相關情勢發展，也與在當地台灣人保持聯繫並提供必要協助。

游瑪雅（Maya Yaron）上午於「以色列、伊朗衝突說明記者會」表示，以色列人民並不想要戰爭，外界對此若有任何疑義，希望能嚴正澄清。她在以色列的家人已住進避難所，以色列人民想要的是和平、安全的日常，讓下一代能在繁榮、平靜中生活，相信這也為以台人民所共享。

游瑪雅強調，以色列所為是出於自我防衛，卻被國際媒體批評太過冒進，就在認知作戰隨處可見的當下，台灣對此有相當意識，因為同樣情形也正在台灣發生。

游瑪雅進一步表示，尤其在伊朗的案例，「能有何替代方案」。以色列正面臨激進伊斯蘭主義的獨裁政權，也是全球最壓迫的政府，台灣人所知的生活方式、蓬勃民主都不存在於伊朗，沒有婦權、沒有多元性平、沒有新聞和言論自由，更沒有民主。

游瑪雅說，身為自由世界的一員要保持警戒，也必須團結應對任何扭曲真相的伎倆。為了不讓伊朗政權擁有核武的途徑，目前已無其他選擇。

被問及台灣如何取經以色列的防禦韌性，游瑪雅表示，以色列仍在熱戰，還需進一步觀察，但台灣有相當好的地震避難指引，以色列則是超過30年來都有大樓設置避難所的規定，這是雙方可以互相學習之處。

游瑪雅也提到，駐台這兩年來，見到台灣人有決心，並且確實著手提升社會韌性，也見到台灣舉辦多場演練，團結努力做好準備。

伊朗 以色列

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