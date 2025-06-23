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伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協 還是讓衝突升級？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗人哀悼在以色列襲擊中喪生的革命衛隊成員。美聯社
伊朗人哀悼在以色列襲擊中喪生的革命衛隊成員。美聯社

伊朗最高領袖哈米尼正面臨1988年兩伊戰爭停火以來的最大抉擇。當年，領導伊朗革命的政治和精神領袖何梅尼，在戰事陷入僵局後被迫接受停火，將此比作「飲下毒藥」；如今，86歲的哈米尼面對美國與以色列強勢要求「無條件投降」，會選擇妥協還是以殉道姿態抗爭到底？

紐約時報報導，情勢發展的關鍵在於伊朗如何報復，以及報復能持續多久。如果哈米尼認為已向國內展現出足夠的抵抗姿態，他或許會轉向與美國談判。

例如，2020年川普下令以無人機獵殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼後，伊朗以數量有限的飛彈襲擊美軍駐伊拉克基地，但迅速收手避免升級為全面戰爭。

報復或退縮兩難

伊朗現在進退兩難：如果選擇都報復美國，可能引發一場大戰，導致政權崩潰或陷入長期動盪，重蹈伊拉克和阿富汗的覆轍；但如果退縮，伊朗將淪為空殻，核能力被摧毀、軍事力量削弱，更喪失解除嚴厲制裁的談判籌碼。

德黑蘭的保守派政治分析師薩利希（Reza Salehi）表示：「我們不做反應，美國也不會放過我們。我們本周最大的挑戰是，如果我們走向談判桌，對方會提出更多更新的要求，例如我們的國防能力，這會讓事情變得複雜。」

歐洲外交關係協會（ECFR）伊朗專家格蘭馬耶（Ellie Geranmayeh）表示，伊朗準備了一系列回應，可能試圖封鎖荷莫茲海峽，或與基地組織合作打擊美以在中東和海外的據點。她說：「伊朗知道自己無法贏得這場戰爭，但想確保美國和以色列也失敗。」

倫敦智庫英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中東專家瓦基爾（Sanam Vakil）認為，伊朗可能採取「抵抗但克制」的策略，包括退出禁止核子擴散條約、驅逐國際原子能總署的檢查人員，或透過葉門青年軍騷擾紅海航運等相對可控的行動。

伊朗陷孤立困境

根據美國和以色列官員，伊朗原有大約2,000枚中遠程飛彈，但戰事開始後，許多飛彈發射裝置和軍事基地被摧毀，彈藥庫也遭破壞，而且為報復以色列，伊朗發射了數百枚飛彈，這意味伊朗的飽和打擊能力大幅下降，難以突破美軍防空網。

國際情勢也不利於伊朗。儘管與俄羅斯簽有戰略合作條約，克里姆林宮已明確排除軍事支援；中國大陸僅止於口頭譴責美國，未提供實質援助。

另外，英、法、德等國在調停中東事務上日益邊緣化。在七國集團峰會期間，停火建議，顯示歐洲傳統的外交調解角色恐已失效。

川普恐適得其反

由於飛彈和代理人這次都未能保護伊朗，約翰霍普金斯大學國際研究教授納斯爾（Vali Nasr）指出，伊朗未來可能更傾向發展核威懾力量。格蘭馬耶也表示，川普本想消滅來自伊朗的核威脅，現在卻可能很諷刺的促成其全力擁核。

但大西洋理事會的專家克羅尼格（Matthew Kroenig）認為，伊朗耗費數十年和數十億美元的核計畫遭重創後未必敢再挑釁，否則美國隨時能再次施以打擊。

伊朗 以色列

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