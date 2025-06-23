遭美軍空襲後首發聲！伊朗最高領袖嗆以色列須付出代價

美國政府21日派遣B-2轟炸機打擊伊朗3處核設施，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）22日在空襲後首度發聲，嗆聲以色列「鑄下大錯」必須付出代價，同時附上帶有大衛之星的骷髏頭圖像，但未點名美國。

哈米尼透過官方X帳號發文寫道：「猶太復國主義敵人鑄下大錯，犯下嚴重罪行，必須且正在受到懲罰。」