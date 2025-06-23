大陸駐聯合國代表：武力換不來中東和平

中國常駐聯合國代表傅聰6月22日在聯合國安全理事會上譴責美國襲擊伊朗，強調武力換不來中東和平，對話談判才是根本出路。

據大陸央視新聞報導，傅聰在安理會緊急公開會上發言，強烈譴責美國襲擊伊朗、攻擊接受國際原子能機構保障監督的核設施，並指美國對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施實施打擊，此舉嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際法，侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，加劇中東緊張局勢，嚴重衝擊國際核不擴散體系。

傅聰提出國際社會必須主持正義，為推動局勢降溫、恢復和平穩定作出切實努力，並說當前中東局勢驟然緊張，中國對事態可能走向失控深感擔憂。

他還表示，衝突當事方，尤其是以色列應當立即停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。有關各方應當遵守國際法，克制武力衝動，避免激化矛盾、火上澆油。平民和民用設施不能成為軍事行動的目標，國際人道法的底線不可突破。

傅聰指出，當前伊朗核問題的外交手段並未窮盡，和平解決仍有希望。要堅持政治解決伊朗核問題的大方向不動搖，堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道，達成各方均可接受的協議。安理會對維護國際和平與安全負有首要責任，面對重大危機不能無所作為。

傅聰也針對以伊局勢，接受央視採訪時說，伊朗受到了傷害，但同樣受損的，還有美國自身的信譽-無論是作為一個國家，還是作為任何國際談判的參與方。

在美國轟炸伊朗三處核設施後，中俄都譴責美軍空襲伊朗，違反聯合國憲章及國際法。