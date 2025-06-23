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不排除改變哈米尼政權 川普挑戰美國的伊朗紅線

中央社／ 紐約22日專電

美國總統川普不僅退出伊朗核協議，還派遣轟炸機攻擊核設施，今天貼文不排除伊朗政權更迭。川普的想法雖然與閣員公開說法不一，不過美、以軍事行動連日有斬獲，伊朗最高領袖哈米尼已86歲，在位30多年，全球關注川普是否會繼續越過美國長達半世紀的「伊朗紅線」。

以色列轟炸伊朗核設施與突襲核專家頗有斬獲，川普（Donald Trump）跟進行動，轟炸福爾多（Fordo）地底濃縮鈾核設施等3處地點，雖然副總統范斯（JDVance）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都強調行動摧毀伊朗核子野心，無意擴大發動戰爭及改變政權，但川普是否持同樣看法已是問號。

川普在美軍行動後隔天推文，「如果現任伊朗政權無法讓伊朗再次偉大，為何不能更換政權？」並留下3個問號。

美軍B-2轟炸機隊在當地時間22日凌晨飛入伊朗領空，完成任後離去，期間未受阻撓，伊朗軍方空防與偵測能力薄弱；以色列持續轟炸德黑蘭，大批居民離開，外界臆測哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）政權面臨挑戰。

美國與伊朗關係複雜。1979年11月，美國駐德黑蘭大使館遭學生革命衛隊侵入，爆發長達400多日的人質危機，美軍隔年4月搶救失敗。伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Khomeini）在雷根（Ronald Reagan）宣誓就任後，釋放被俘人質。

45年前的伊朗震撼讓多位美國總統透過外交審慎處理伊朗問題，多次中東軍事行動均未觸及伊朗，猶如設下紅線。

歐巴馬（Barack Obama）2015年成功讓5個聯合國安理會常任理事國與德國、歐盟簽署「伊朗核協議」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），限制伊朗濃縮鈾濃度與開放國際原子能總署稽查，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強烈反對，2017年川普第一任期就任後退出協議。

五角大廈早已備妥轟炸計畫，美國官員們相信連日遭以色列轟炸的伊朗無意上談判桌，川普在宣布2週期限後2天，同意做出可能是兩任期間最重大的決定。

不介入國際衝突與不動員美軍海外征戰，是川普對「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者最重要的競選承諾，川普是否違背承諾，包括民主黨重要國會議員都在觀望。

伊朗人口超過9000萬，是國際主要產油大國，首都德黑蘭人口近千萬，若出現動亂或難民潮後果難以想像。川普打破近半世紀美國的伊朗政策，甚至可能介入伊朗內部事務，恐將引起區域更大震撼。

在位36年的哈米尼是上世紀國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之後，伊朗在位最久的最高領袖。

巴勒維在位38年，因革命被推翻，流亡海外，病逝埃及。哈米尼在革命領袖何梅尼（AyatollahKhomeini）過世後掌握政教合一，神權至上的伊朗至今，如今美國與伊朗都將面臨前所未有的變局。

伊朗 以色列

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