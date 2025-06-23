伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷、砲轟或擊沉自家船來癱瘓水道

為了報復美國襲擊伊朗三大核子設施，伊朗官媒報導德黑蘭國會已批准封鎖荷莫茲海峽，以報復美軍21日空襲伊朗三處核設施。那麼伊朗如何能封鎖荷莫茲海峽，擾亂這條每天平均有100艘油輪通過的海上石油貿易要道？

一些油輪船東和資深船長們從1980年代兩伊戰爭以來，就一直航行荷莫茲海峽。他們表示，伊朗有多種選項可擾亂荷莫茲海峽，包括在水道上布置水雷、用伊朗本國的船隻或油輪封鎖水道，或是把幾艘本國的油輪擊沉並癱瘓卡住海峽，就能夠在較長的時間封鎖這條海峽。

另一種方式則是有如葉門青年運動（胡塞組織）擾亂紅海航運的招數。瑞典油輪運營商Stena Bulk執行長漢尼爾（Erik Hanell）說，伊朗「還可以用直升機突襲船隻，並長期扣押它們。」 2019年，伊朗伊斯蘭革命衛隊的突擊隊突襲該公司的一艘油輪「Stena Imperio」號，並將其扣押三個月，以回應英國在直布羅陀攔截一艘伊朗油輪。

船員表示，伊朗革命衛隊快艇已經逼近油輪。一艘即將從荷莫茲海峽北側進入海峽的歐洲油輪船長巴爾布表示：「他們到處都是。」「他們可以在船上使用高爆炸藥，用火箭推進榴彈或從他們在海岸的基地使用重型火砲襲擊我們。這太可怕了。」

他說，他尚未看到任何威脅行動，不過現在主要疑慮是，對伊朗採取軍事行動所帶來的訊號干擾，會導致船隻導航系統無法正常運作。

這條海峽平均每天有100艘油輪通過，北臨伊朗，南臨阿曼，處理全球約四分之一的石油貿易。這些油輪在伊朗、沙烏地阿拉伯和科威特的碼頭裝載石油，然後運往歐洲、美洲和亞洲。

荷莫茲海峽海峽任何受到干擾都可能導致油價飆升。這條海峽位於波斯灣入口處，連接波斯灣和印度洋。這一海峽長度約161公里，最窄處寬約34公里，很容易成為伊朗飛彈、直升機和伊朗革命衛隊巡邏艇的目標。