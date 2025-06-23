躲伊朗轟炸！以色列台人曝家家都有防空洞：10-15分鐘準備

以色列和伊朗持續交戰之際，美國總統川普於當地時間21日宣布空襲伊朗3處核設施，伊朗隨後朝以色列發射20-30枚飛彈。一名在以色列結婚生子的台灣人「以色列美角」在YouTube上透露當地實際狀況，她和家人帶著小孩躲到防空洞，待防空警報解除後一切照常，又帶著小孩到衛生所打預防針。

旅遊部落客「以色列美角」曾於耶路撒冷就讀希伯來大學以色列研究碩士，並在以色列結婚生子。她拍片分享以伊戰爭進入第10天，在看到美國宣布攻擊伊朗3處核設施的新聞後，以色列政府就宣布取消上班，民眾須躲到防空洞。她於早上七點半和家人帶著小孩躲到防空洞，影片中提到從伊朗射飛彈到以色列，民眾有10到15分鐘時間準備，這段時間可以上廁所、拿牛奶等，而防空洞就位於房子的地下室。在經歷1991年波斯灣戰爭後，以色列規定住宅必須有防空洞，有些防空洞可以收到手機訊號，不過她所在的防空洞是收不到訊號的。

待防空警報解除後生活又恢復如常，「以色列美角」表示預約九點半要帶小孩去打預防針，原本擔心會因為警報而取消，去電詢問當地衛生所，一切照常，她也透露衛生所裡有猶太醫生和阿拉伯醫生，不論是猶太人、阿拉伯人或是外國人都有免費疫苗，大家也會一起躲防空洞。