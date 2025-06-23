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中國代表安理會發言 譴責美襲伊朗擔憂事態失控

中央社／ 上海23日電

中國常駐聯合國代表傅聰於安理會緊急公開會上發言，強烈譴責美國襲擊伊朗、攻擊接受國際原子能總署保障監督的核設施，中東局勢驟然緊張，對於事態可能走向失控深感擔憂。

據新華社23日報導，傅聰於當地時間22日在安理會緊急公開會上發言，強烈譴責美國襲擊伊朗、攻擊接受國際原子能總署（IAEA）保障監督的核設施。

傅聰表示，美國打擊伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Esfahan）3處核設施，這個舉動嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，加劇中東緊張局勢，嚴重衝擊國際核不擴散體系。

他說，國際社會必須主持正義，為推動局勢降溫、恢復和平穩定做出切實努力。

傅聰提到，目前中東局勢驟然緊張，中國對於事態可能走向失控深感擔憂。衝突當事方，尤其是以色列應立即停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢，有關各方應遵守國際法，克制武力衝動，避免激化矛盾、火上澆油。

傅聰強調，中國對於衝突導致大量平民傷亡深感痛心，平民和民用設施不能成為軍事行動目標，國際人道法底線不可突破，衝突當事方應以地區國家民眾的利益和福祉為重，避免殃及無辜平民，避免攻擊民用設施。

「武力換不來中東和平，對話談判才是根本出路」，傅聰說，目前伊朗核問題的外交手段未窮盡，和平解決仍有希望，堅持政治解決伊朗核問題的大方向不動搖，堅持透過對話、談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道，達成各方均可接受的協定。

傅聰說，安理會對維護國際和平與安全負有首要責任，面對重大危機不能無所作為。俄羅斯、中國、巴基斯坦已提出一項安理會決議草案，呼籲立即無條件停火、保護平民、遵守國際法、展開對話談判。

傅聰表示，期待安理會成員展現責任擔當，共同支持該決議草案，推動安理會為維護國際和平與安全履職盡責，「中方願同國際社會一道，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平穩定作出不懈努力」。

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