伊朗國會批准封鎖荷莫茲海峽！待最高國安會拍板 專家提醒1歷史經驗

美軍21日空襲伊朗3處核設施，伊朗官媒稱德黑蘭國會已批准封鎖荷莫茲海峽作為報復，消息震盪油市和美國股市，國際社會高度警戒。但專家普遍認為，此舉對伊朗自身也將造成重大傷害，即使情勢惡化導致短暫封鎖，歷史經驗顯示，石油與天然氣供應中斷的衝擊往往迅速消退，市場回穩只是時間問題。

國會山報報導指出，儘管伊朗國會已經表決通過封鎖荷莫茲海峽，但最終仍需伊朗最高國家安全委員會拍板。目前全球高度關注伊朗的下一步行動。

區區20英里寬的荷莫茲海峽（約32.19公里）究竟有多重要？根據華爾街日報，全球約20%石油和天然氣由此通行，每天數十艘巨型油輪進入2條各寬2英里的航道（約3.22公里），航道間則有2英里的緩衝區。

報導指出，這些供應對全球汽車、化工業與發電廠至關重要，也支撐極度依賴能源的中國經濟，並左右美國消費者加油與搭機的費用。伊朗過去陷入緊張局勢也曾騷擾區域內外國籍油輪，且時不時威脅封鎖荷莫茲。倘若成真，恐重創金融市場，導致全球能源價格暴漲。

許多油市交易員與能源業高層認為，伊朗封鎖荷莫茲將是玉石俱焚的戰略手段，而且可能性不大。油輪追蹤公司22日表示，海峽航運仍照常進行。

美國前海軍情報分析員、資深油輪公司退休主管格尼（Anthony Gurnee）認為，「這是伊朗的談判籌碼，一旦他們真的用了，那這張牌就沒了」。他指出，美國近日已調派軍艦進入該區，若伊朗全面封鎖荷莫茲，美方將迅速採取軍事回應，屆時可能並非2或3天的行動，「恐怕拖得更久」。

此外，任何航運中斷也可能影響伊朗能源出口，而這正是德黑蘭的經濟命脈。儘管以色列近日空襲伊朗境內能源設施，但伊朗油輪仍持續出口至中國等能源需求強勁的國家。根據Rystad Energy估算，自以色列空襲爆發以來，伊朗的原油出口量其實比往年同期高出30%至40%。

美國副總統范斯22日表示，伊朗整個經濟都仰賴荷莫茲海峽，封鎖這條航道無異於「自殺行為」，「根本說不通」。

另一方面，路透評論提出，歷史經驗顯示，即便出現嚴重的石油供應中斷，衝擊往往只是短暫。

1991年伊拉克入侵科威特、2003年美伊戰爭與2022年俄烏戰爭皆曾引發油價短期飆升，但價格通常在幾周到數月內回落至原水準。

分析指出，這主要歸因於當時全球具備充足備用產能，以及高油價本身壓抑需求。即使1970年代曾因中東局勢動盪導致供應緊張，但並未封鎖荷莫茲海峽，也未觸發美軍直接介入。

這些前例顯示，即使局勢升溫，市場影響也可能低於預期。