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美國呼籲北京出面約束伊朗封鎖荷莫茲海峽

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
霍莫茲海峽攸關全球20%的供油穩定。路透
霍莫茲海峽攸關全球20%的供油穩定。路透

美國國務卿魯比歐周日呼籲北京出面制止伊朗關閉霍莫茲海峽，這條水道攸關全球20%的供油穩定。

魯比歐接受福斯新聞專訪時說：「我鼓勵北京當局出面和伊朗溝通，因為中國對霍莫茲海峽的原油依賴極深。」中國大陸是伊朗最大石油買主，與伊朗關係友好。

美國上周末轟炸伊朗三處關鍵核設施後，伊朗外交部長周日警告，伊朗「保留一切捍衛主權的選項」。

伊朗官方媒體則引述國會高層報導，伊朗國會支持關閉霍莫茲海峽，但最終決定權仍屬於國家安全會議。

若伊朗真的試圖封鎖這條連接伊朗和安曼的通道，將對全球經濟帶來深遠衝擊。據美國能源資訊署（EIA）統計，2024年約有2,000萬桶原油（占全球消耗約20%）經過此地運送。

高盛和Rapidan Energy等機構預期，若海峽長期被封鎖，油價可能衝破每桶100美元。

伊朗是OPEC第三大產油國，日產原油約330萬桶。EIA數據顯示，伊朗每日出口至少160萬桶，近八成銷往中國大陸。

魯比歐強調，伊朗封鎖海峽等同「經濟自殺」。他說：「美方有對應手段可以因應。」

魯比歐說：「這麼做對其他國家的經濟打擊遠大於美國。這會是一場重大升級，不只美國，其他國家也會出手回應。」

美國第五艦隊駐防巴林，專責保護波斯灣航運安全。市場普遍認為，美軍若遭遇伊朗封鎖霍莫茲海峽，將能迅速解決危機。但部分分析師警告，市場可能低估了這項風險。

Rapidan Energy創辦人、前總統小布希能源顧問麥納利（Bob McNally）說：「我們認為，伊朗對霍莫茲海峽航運的干擾時間可能會遠長於市場預期。」

麥納利指出，航運中斷可能長達數周或數月，而不是市場普遍認為的數小時或幾天。麥納利對CNBC說：「這絕不會是輕而易舉的事。」

伊朗 以色列

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