川普喊「讓伊朗再次偉大」！拋政權改變論 稱「有何不可」

金融時報報導，美國總統川普21日下令轟炸伊朗核設施，並在22日發文拋出伊朗可能「政權改變」的說言論，與白宮原先宣稱此次行動目標有限的立場形成對比。

川普22日下午在真實社群連續發文，不僅盛讚B-2轟炸機出師告捷，更稱對伊朗核設施造成嚴重破壞，同時拋出德黑蘭政權可能垮台的情境。

川普寫道：「現在說『政權改變』這個詞可能政治不正確，但如果現任伊朗政權無法讓伊朗再次偉大，那為什麼不能有政權改變？？？」最後更寫下MIGA，高呼「讓伊朗再次偉大」（Make Iran Great Again）。

白宮在川普發文前曾表示，「午夜重錘行動」對伊朗核設施造成嚴重破壞，並押注這場行動能重創伊朗政權，但不會引發軍事或政治反彈。

川普對德黑蘭的嘲諷言論也與美國高層官員的發言背道而馳，包括副總統范斯事後強調美方無意改變伊朗政府。

美國國務卿魯比歐也表示，除非伊朗進一步攻擊，否則美方不會有後續的軍事行動。