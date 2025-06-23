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美國B2轟炸機如何成功奇襲伊朗？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分別拍攝於美國空襲前後的伊朗福爾多地下核設施的衛星圖像。路透
分別拍攝於美國空襲前後的伊朗福爾多地下核設施的衛星圖像。路透

「午夜之槌」作戰的核心，其實是一場佯攻。

一批美軍B-2轟炸機——目前唯一能掛載3萬磅鑿地彈、足以打穿伊朗福爾多核設施山體的戰機——橫越太平洋往西飛行。這些轟炸機被飛航追蹤網站捕捉到後，外界以為美軍此舉是要對伊朗施壓，逼其重返談判桌。

據美國國防部長赫塞斯透露，這其實是障眼法，目的是維持戰術上的奇襲。當外界焦點全落在這批B-2時，另一路B-2則從東線出擊，全程低調潛行、避開雷達偵測。

美東時間上周六凌晨，另七架B-2轟炸機自密蘇里州懷特曼空軍基地起飛。這七架B-2全程開啟匿蹤模式，往東悄然前進。大約18小時後，這批轟炸機對伊朗三處被攻擊核設施中的兩處，投下共14枚巨型鑿地炸彈。這是美國首次在實戰中使用鑿地炸彈。

這次美軍大規模行動共動用125架軍機，還發射潛艦上的戰斧巡弋飛彈。

美國國防部長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將表示，這次為時37小時的作戰任務，創下B-2匿蹤轟炸機服役以來第二長紀錄。最長紀錄是在2001年10月阿富汗戰爭初期，當時為來回40小時。

美方官員指出，這次共動用75枚精準導引武器。凱恩表示，三處被攻擊設施「都遭到極為嚴重的破壞與摧毀」，具體損失還需時間評估。

凱恩和美國國防部公布的簡報顯示，在B-2轟炸福爾多核設施之前，部署於阿拉伯海、隸屬卡爾文森號航母打擊群的美軍潛艦，已先發射24枚戰斧巡弋飛彈。

凱恩表示，這批轟炸機連同加油機和護航戰機組成的「攻擊編隊」，進出伊朗領空全程未遭遇任何攻擊。

美國前歐洲盟軍最高司令史塔福（James Stavridis）說：「這次作戰規劃極為縝密，並大量運用作戰欺敵策略，特別是派出一組B-2轟炸機假動作飛往關島。媒體一度聚焦在關島動態，我猜伊朗方面也因此誤以為還有幾天緩衝期。」

凱恩也表示，美方「善用過去一個半周以來以色列在進出路線和接近方式上的部署」。

米契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長柏奇則指出，以色列這次作戰動用的F-35戰機發揮關鍵作用，「F-35就像超級情報吸塵器，能蒐集大量有關伊朗防空系統的情報」。

美國國防部記者會公布的「午夜之槌」作戰過程。/擷自彭博
美國國防部記者會公布的「午夜之槌」作戰過程。/擷自彭博
這次為時37小時的作戰任務，創下B-2匿蹤轟炸機服役以來第二長紀錄。美聯社
這次為時37小時的作戰任務，創下B-2匿蹤轟炸機服役以來第二長紀錄。美聯社

伊朗 以色列

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