伊朗擁核將改變中東 以美轟炸不只為以色列亡國感

以色列、美國與中東穆斯林國家的長期衝突，穆斯林世界的宗教、利益及權力爭奪，主導半世紀國際局勢。以色列、美國決定轟炸伊朗核設施，表面上是伊朗擁核將為以色列帶來亡國感，背後還有長達半世紀的地緣政治衝突與利益爭奪。

人口超過9000萬的伊朗位於西亞地區，當中超過9成屬什葉派，是穆斯林世界中什葉人口最多的國家；沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及、巴基斯坦、孟加拉與印尼等穆斯林人口大國，主要為遜尼派。

中東伊斯蘭糾葛長達千年，二次大戰後更形複雜。伊朗與美國、以色列的仇恨則始於上世紀80年代。

1979年初，伊朗革命領袖何梅尼（AyatollahKhomeini）由歐洲返國建立新政府，年底發生震驚全球的「美國人質事件」；美國在德黑蘭的使館人員遭伊斯蘭主義份子綁架達444天，是卡特（JimmyCarter）總統連任落敗的主因，多數美國民眾仍記得當時長達一年多的緊張氣氛。

隔年，伊朗與伊拉克因邊境糾紛與宗教矛盾爆發「兩伊戰爭」，何梅尼與伊拉克前獨裁者海珊（Saddam Hussein）為爭奪油田與主導權征戰長達8年，兩國傷亡達數百萬人。戰爭期間，兩伊都深明擁有強大殺傷性武器才能生存與擴張，彼此懷疑祕密發展核能力。

何梅尼1989年病逝，哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）擔任最高領袖至今，兩人對以色列的態度強硬，都認為以色列不能存在於中東，美國是背後主導者。哈米尼政權近日遭美以轟炸的地點，開始祕密發展濃縮鈾裝備。

2001年，多個穆斯林國家恐怖分子策畫發動911事件。小布希（George W. Bush）政府揮軍阿富汗，隔年以伊拉克藏有強大殺傷性武器為由入侵並推翻海珊，美國在中東地區駐軍達20年；國際原子能總署（IAEA）2003年開始反覆調查伊朗濃縮鈾，千禧世代的美國民眾因美軍長期駐軍中東，出現反戰氛圍。

美、俄、中、英、法是禁止核子擴散條約（NPT）認定的核武國家，印度、巴基斯坦、以色列與北韓則是未公開宣布的擁核國。

巴基斯坦與北韓的歷史證明，擁核即有叫牌權，改變區域政治軍事現狀。全球高度關注戰火仍頻的穆斯林地區是否會出現另一個核武國家，伊朗的濃縮鈾若接飛行器裝載，將直接衝擊地小人稠的以色列生存。

伊朗若成功將核彈頭裝載中長程飛彈，對以色列來說不是「亡國感」足以形容。有線電視新聞網（CNN）分析，約20公斤的高濃縮鈾就足以製造一枚核彈，這些物質空間不大，一輛迷你貨車即可裝載，伊朗可輕易藏在任何地方。

但從濃縮鈾到武器過程複雜，需要核專家參與。以色列過去10天擊殺伊朗多人，過去10年不斷鎖定特定人物目標。

穆斯林國家危機時雖兄弟相稱，但實情未必。布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者們指出，阿拉伯國家政府雖公開批評以色列的行動，但很多人私下對伊朗及其代理人實力變弱感到慶幸。

學者們認為，長期而言這些國家仍會感到不安，以色列打破各國外交努力，中東地區安全將由以色列武力主導，找到權力平衡將是阿拉伯國家政府努力的優先項目。