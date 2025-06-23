與自家官員不同調？川普質疑伊朗為何不能政權更迭
美國總統川普今天暗示有意推動伊朗政權更迭，儘管幾位政府官員之前強調，美國攻擊伊朗核設施不是為了這個目的。
法新社報導，川普在社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文指出：「使用『政權更迭』（RegimeChange）一詞並不政治正確，但如果目前的伊朗政權無法讓伊朗再次偉大（MAKE IRAN GREATAGAIN），為什麼不能政權更迭？？？」他並在文末寫下「讓伊朗再次偉大」的英文縮寫MIGA。
美聯社報導，川普這則貼文內容某方面來說，翻轉了與美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天記者會所述。
赫格塞斯記者會中鉅細靡遺描述空襲情形，並說：「這場任務一直都與政權更迭無關。」
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