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美軍奇襲伊朗落幕 川普秀B-2轟炸機降落密蘇里影片

中央社／ 華盛頓22日專電
美軍21日出動攜帶「碉堡剋星」鑽地彈的B-2轟炸機，攻擊伊朗的福爾多和納坦茲濃縮鈾廠，以及據信儲存接近武器級濃縮鈾的伊斯法罕核設施。 美聯社
美軍21日出動攜帶「碉堡剋星」鑽地彈的B-2轟炸機，攻擊伊朗的福爾多和納坦茲濃縮鈾廠，以及據信儲存接近武器級濃縮鈾的伊斯法罕核設施。 美聯社

美軍對伊朗核子設施發動「午夜重錘行動」，總統川普除了大讚美軍打擊既猛烈精準，又展現高超軍事技能外，也公開行動要角B-2轟炸機安全返抵密蘇里州基地的影片，內容可見機輪與跑道輕觸瞬間擦出白煙，接著平穩滑行。

五角大廈今天表示，美軍稍早對伊朗核子設施發動「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），期間7架B-2幽靈轟炸機（B-2 Spirit）及數十架加油機協同作業，從美國中西部密蘇里州到伊朗進行超過30小時的往返飛行。

川普（Donald Trump）下午在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）公布B-2轟炸機降落懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）的短影片，「感謝出色地完成任務」。

「午夜重錘行動」來得突然，美軍參謀聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天在國防部對媒體簡報行動時間軸、動用的戰機和武器，及戰機飛行路徑。

他指出，美東時間21日下午5時左右（約台北時間22日上午5時），就在戰機進入伊朗領空前，美國潛艦向伊斯法罕（Isfahan）目標發射20多枚戰斧飛彈。

當轟炸機接近目標時，美軍採用「誘餌等多種欺敵戰術」，並派遣戰鬥機在前方空域清場，偵察是否有敵機或地對空飛彈的威脅。凱恩雖然未透露戰鬥機機型，美國Axios新聞網指出，從五角大廈提供的圖表推測，戰鬥機外形類似F-22。

「我們目前沒有發現任何對美軍打擊編隊的開火行動。」

美東時間下午6時40分，也就是伊朗時間凌晨2時10分，率隊的B-2轟炸機向福爾多（Fordo）核設施投下兩枚GBU-57巨型鑽地彈（GBU-57 Massive OrdnancePenetrator）。

GBU-57巨型鑽地彈又稱「碉堡剋星」（Bunkerbuster）。有別於在即將撞擊或撞擊時引爆酬載的飛彈或炸彈，巨型鑽地彈能夠穿透地下深達200英尺之後才爆炸，期間可穿過岩石和混凝土。

凱恩表示，在接下來的25分鐘內，美軍總共向福爾多及納坦茲（Natanz）的目標投放14枚巨型鑽地彈後，戰斧飛彈擊中伊斯法罕。美軍戰機離開伊朗領空時未受到任何攻擊。

「伊朗戰機未升空，且看來其地對空飛彈系統也未偵測到我們。在整個任務中，我們都維持奇襲效果」，凱恩說。

他指出，超過125架軍機參與午夜重錘行動，包括B-2轟炸機、戰鬥機、加油機與偵察機，美軍在此次攻擊共動用逾75枚精確制導（precision-guided）武器。

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