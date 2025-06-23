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美國轟炸伊朗後想談和 學者：美伊現在存在信任問題
美軍21日轟炸伊朗關鍵核子設施，有學者認為，伊朗現在面臨戰或和的抉擇，但評估伊朗不會強力反擊美國，以免將美國拖入戰場；不過，學者也認為，美伊之間現在有信任問題。
川普於美東時間21日下令轟炸伊朗福爾多濃縮廠（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施，華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）22日舉行線上論壇分析衝突情況。
中東研究所伊朗計畫主任瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，正如日本在被投放原子彈之後面臨抉擇，伊朗遭到美軍轟炸之後也面臨是否繼續作戰的抉擇。
不過瓦坦卡認為，伊朗對美國的反擊的力道可能比2020年還要小，認為伊朗恐怕不想把美國拖入衝突，指伊朗接下來有可能繼續把攻擊目標鎖定以色列；瓦坦卡認為，伊朗也在賭川普不想參與戰爭，不會想給美國任何參戰的理由。
美方雖然在轟炸後不斷強調攻擊行動並非要推翻伊朗政權，瓦坦卡卻認為，伊朗很難捉摸美方真正的心意，尤其美國已經多次欺騙伊朗，伊朗官員沒有理由相信白宮方面的發言；瓦坦卡不認為伊朗現在會被美方的說法給說服。
至於美國聲稱已經摧毀伊朗的核子能力，中東研究所政策中心副會長波拉克（Ken Pollack）表示，就算伊朗蒙受很大的損失，包括有核子科學家在過去一周喪生，但伊朗現在仍具備建造核武的知識，認為伊朗不會回到無知的狀態。
波拉克認為，如果伊朗有意願，他們有能力重新建立核子能力，指伊朗的高純度濃縮鈾的位置不明，伊朗也擁有很多鈾原料，可以轉換成用來生產核彈的鈾；波拉克也指出，伊朗還有一處較為秘密的核子設施靠近Kolang Gaz La山。
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