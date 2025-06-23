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以色列總理：非常接近達成消除伊朗兩大威脅目標

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天表示，以色列非常接近達成消除伊朗彈道飛彈和核計畫威脅的這兩項目標。

路透社報，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）承諾不讓以色列陷入消耗戰之中，但同時表示他不會貿然地結束對伊朗作戰。

他告訴以色列的記者：「我不會尋求超出達成它們所需的行動，但我們也不會太快結束。當達成這兩個目標時，軍事行動就會完成，則戰鬥將會停止。」

「我毫不懷疑那是一個想要消滅我們的政權，這是我們為何著手這項行動，以清除我們生存上的兩項具體威脅：核威脅、彈道飛彈威脅。我們正逐步實現這些目標。我們非常、非常接近完成它們。」

他指出，美國碉堡剋星炸彈已造成伊朗福爾多（Fordow）核場址嚴重受損，但是受損程度仍有待觀察。德黑蘭已矢言不惜一切代價進行自衛。

被問到純度60%伊朗濃縮鈾的所在時，尼坦雅胡表示：「我們對此一直予以密切關注。我可以告訴各位，那是核計畫重要一部分。」

「那不只是其中一項構成要素，也不只是充分的構成要素，而是重要的構成要素，我們在這方面有令人關注的情報。如果我不和各位分享的話，很抱歉。」

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