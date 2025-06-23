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核計畫遭打擊後 伊朗威脅報復美軍基地

中央社／ 德黑蘭22日綜合外電報導

在美國對伊朗進行大規模空襲並表示已摧毀德黑蘭核計畫後，伊朗最高領袖哈米尼的顧問維拉雅蒂今天對中東地區的美軍基地提出威脅。

法新社報導，哈米尼（Ali Khamenei）的顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）表示，美軍使用的基地可能遭到報復性攻擊。

他透過官方伊朗通訊社（IRNA）發布訊息稱：「讓美軍用於打擊伊朗的區域內或其他地區任何國家，將會被認為是我們武裝部隊的合法目標。」

「美國已經攻擊伊斯蘭世界的心臟，無法挽回的後果一定會降臨他們身上。」

哈米尼另一名顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）今天則表示，儘管關鍵核場址遭到美國攻擊，伊朗仍然擁有濃縮鈾儲備。

夏卡尼在X平台發文說：「即使核場址遭到摧毀，賽局沒有結束，濃縮材料、固有知識、政治意願都還在。」

他同時表示：「政治上和行動上的主動權現在掌握在運用智慧、避免盲目打擊那一方手上。驚奇將會繼續出現。」

與此同時，伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）今天與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）通話時表示，必須就美國攻擊伊朗核場址「作出回應」。

伊朗通訊社報導，裴澤斯基安告訴馬克宏：「必須讓美國人因為他們的侵略而得到回應。」

伊朗 以色列

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