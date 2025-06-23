美共和黨眾議員不認同奇襲伊朗 川普：他不是MAGA

美軍21日向伊朗3處核子設施發動攻擊，美國共和黨內對此抱持不同意見，共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）稱美國總統川普的決定是違憲；川普22日在社群網絡上反擊，稱馬西不是「讓美國再次偉大」（MAGA）的一份子，並表示，美國的軍事行動非常成功，把「核彈」從伊朗手上奪走。

美國21日向伊朗發動「午夜之鎚」攻擊行動，轟炸伊朗3處關鍵核子設施，美國國內對此評價不一。

面對來自共和黨內的雜音，川普22日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上反擊說，就算馬西很愛說自己是MAGA的一份子，但他不是，指MAGA不想要他，也不知道他是誰，更不尊重他。

川普批評馬西是負面能量，總是投反對票，形容馬西是頭腦簡單、騷包的人，指馬西認為，讓高喊「打倒美國」的伊朗擁有最高程度的核武是好政治。

川普說，美軍21日的攻擊行動非常成功，把「核彈」從伊朗手上奪走，指伊朗若有機會，一定會使用；川普說，這樣的行動卻遭到馬西的反對，川普稱馬西是名脆弱、沒有影響力，且永遠投反對票的人。

川普說，馬西未感謝美軍在攻擊行動中的卓越表現和勇氣，是冒犯到美國偉大的軍隊，以及他們所秉持的精神；川普認為，馬西應該要以美國利益為優先。

川普認為，MAGA應該要捨棄這名可悲的失敗者，指馬西就像瘟疫一樣，並表示，好消息是接下來有一名美國的愛國者將在共和黨初選中與馬西競爭，而川普將參加馬西對手的競選活動。