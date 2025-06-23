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美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。(美聯社)
美國國務卿魯比歐。(美聯社)

美國國務卿魯比歐22日表示，如果伊朗現在打電話給美國，表明希望與美方見面，美國已經準備好了；魯比歐說，伊朗可以有民生核能發電，但不該有能力生產60%的濃縮鈾。

美國21日向伊朗發動「午夜之鎚」攻擊行動，轟炸伊朗3處關鍵核子設施，魯比歐22日接受哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）訪問，他表示，現在就看伊朗會決定怎麼做，認為他們應該選擇和平之路。

魯比歐說，如果伊朗現在打電話給美國，表明希望能夠見面談，美國已經準備好這麼做，指美國總統川普希望透過外交手段來解決問題；魯比歐說，美國和伊朗可以達成對伊朗、伊朗人民和世界有利的協議。

魯比歐指出，美伊雙方應該直接見面來討論出共識，而非再透過第三國聯繫；如果伊朗政權想要和平，美國已經準備好達成和平。

魯比歐指出，此次攻擊行動不是要攻擊伊朗、不是要攻擊伊朗人民，也並非要推翻伊朗政權，而是要摧毀或降級伊朗核子武器化的野心。

至於美國是否知曉伊朗有意擁有核武，魯比歐認為，這並不重要，指不管伊朗有沒有下達建造核武的命令，重要的是伊朗具備所有擁有核武的要件，質疑伊朗為何要發展60%的濃縮釉、為何要發展洲際彈道導彈（ICBM）等，指這就構成足夠的理由。

被問及伊朗能否擁有民生核能發電，只要不在伊朗本土上生產濃縮鈾？魯比歐說，所有國家都有權利擁有民生核子項目，但他們不能生產60%的濃縮鈾，又把它們藏到山底下。

魯比歐說，美國的想法非常簡單，美方希望與伊朗達成協議，開放伊朗擁有民生核子項目，但不能生產濃縮鈾，也不能擁有武器化的能力。

在美軍奇襲伊朗核子設施之後，美國和伊朗之間是否存在信任問題？魯比歐說，伊朗才是無法被信任的那一方，指他們從來沒有提前警告過對美國人的攻擊，且伊朗也對他們的核子項目說謊。

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