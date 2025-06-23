美空襲伊朗3核設施 川普嗆：不和平即悲劇

美軍廿一日空襲伊朗核設施。美國總統川普當晚在記者會中表示，對伊朗而言，接下來不是和平就是悲劇，將遠比過去幾天還悲慘，且還有很多待攻擊的目標，當天是最艱難、也可能是最致命的目標；若德黑蘭不盡快達成和平，美國將發動進一步攻擊。

伊朗外長阿拉奇廿二日則在土耳其伊斯坦堡說，德黑蘭尚未決定是否關閉外交對話的大門，需在評估這次受損的程度後再做決定。他並強烈譴責美國的野蠻行徑，除了呼籲聯合國安理會對此召開緊急會議，還提到預定廿三日赴莫斯科與俄羅斯總統普亭會面。

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）廿二日也聲明，美國的攻擊將招致「令人遺憾的回應」。伊朗原子能組織（ＡＥＯＩ）聲明，將向國際法院提起訴訟，並持續推展核計畫。

美國出動Ｂ—２「幽靈」匿蹤轟炸機，攜帶又稱為巨型鑽地彈（ＭＯＰ）的ＧＢＵ—５７「碉堡剋星」炸彈。這是自該型巨彈自二○一一年服役以來，已知首度投入實戰使用。另在六四○公里外的美軍潛艦也發射戰斧巡弋飛彈攻擊。美國空襲後，以色列就提升全國警戒狀態，僅允許「必要活動」，並關閉領空禁止進出。

介入以伊戰爭 打破46年紅線

川普十九日才說，擬在兩周後決定是否對伊朗採取行動，但廿一日卻突然宣布完成對福爾多、納坦茲和伊斯法罕等三處核設施發動精準打擊，等同美軍正式介入以伊戰爭。此舉被視為自一九七九年伊朗革命以來，美國首次直接派遣空軍攻擊伊朗境內目標，打破四十六年來紅線。

范斯表明 美無意派地面部隊

美國副總統范斯廿二日在ＮＢＣ新聞節目表示，美國沒有和伊朗交戰，而是和伊朗的核計畫交戰，並稱不認為在伊朗的戰鬥會曠日持久。美國不希望伊朗發生政權更迭，也「沒有興趣」派出地面部隊。

川普在自創社群媒體真實社群寫道，執行轟炸任務的美國軍機全身而退撤離伊朗領空，滿載炸彈投在主要目標福爾多燃料濃縮廠。他廿一日晚間向全美發表電視談話，由副總統范斯、國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯陪同。赫塞斯則說，這次任務跟（促使）伊朗政權更替無關。

川普表示，此次攻擊目標就是要摧毀伊朗提煉濃縮鈾的能力，阻擋來自伊朗的核威脅，並指控伊朗是恐怖組織的全球頭號支持者；「我向世人報告，軍事行動大成功，伊朗提煉濃縮鈾的關鍵設施已被徹底、完全摧毀」。

川普還說，中東霸凌國的伊朗現在必須達成和平，否則今後的攻擊將更嚴重；伊朗近四十年來一直高喊「打倒美國與以色列」，並殘殺美國人民，有上千名美國人因伊朗的恐攻喪生。他強調，自己很早就決定不該讓這種事重複上演。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導說，美方在攻擊前就告知以色列。中國外交部發言人則強烈譴責美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨原則及國際法，加劇中東緊張。