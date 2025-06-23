聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰爭延燒 府：密切關注政經衝擊
美國出手打擊伊朗核設施，中東情勢隨之升級。總統府發言人郭雅慧昨天表示，國安團隊即時掌握相關情勢，並第一時間向總統報告；賴清德總統指示國安團隊與各方盟友密切聯繫，確保整體情勢穩定，對於相關情勢可能帶來的對全球政治與經濟市場潛在衝擊，行政部門也持續密切關注，妥為應處請國人放心。至於賴總統是否為此召開國安高層會議，府方未進一步說明。
郭雅慧指出，賴總統指示國安團隊及行政部門持續關注可能發展，並有效因應；我政府也將持續與各方盟友保持緊密聯繫，確保整體情勢穩定及我國人安全無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言