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中東戰爭延燒 府：密切關注政經衝擊

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷／台北報導

美國出手打擊伊朗核設施，中東情勢隨之升級。總統府發言人郭雅慧昨天表示，國安團隊即時掌握相關情勢，並第一時間向總統報告；賴清德總統指示國安團隊與各方盟友密切聯繫，確保整體情勢穩定，對於相關情勢可能帶來的對全球政治與經濟市場潛在衝擊，行政部門也持續密切關注，妥為應處請國人放心。至於賴總統是否為此召開國安高層會議，府方未進一步說明。

郭雅慧指出，賴總統指示國安團隊及行政部門持續關注可能發展，並有效因應；我政府也將持續與各方盟友保持緊密聯繫，確保整體情勢穩定及我國人安全無虞。

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