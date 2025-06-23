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荷莫茲海峽若遭封鎖…油價每桶恐130美元

聯合報／ 編譯陳苓、記者張瀞文／綜合報導

美國總統川普宣布轟炸伊朗核子設施，投資人預料市場廿三日開盤時油價將會再次竄高，如果局勢惡化，伊朗採取封鎖荷莫茲海峽等措施，油價可能飆漲至每桶一百卅美元。

牛津經濟研究院已模擬三種伊朗局勢情境，包括衝突降溫、伊朗原油生產全面停止、荷莫茲海峽封閉，對油價衝擊一個比一個更嚴重，並推算在最嚴峻情境下，全球油價將飆至每桶約一百卅美元，使美國通膨在年底前逼近百分之六。

MST Marquee能源分析師卡沃尼克表示，未來局勢發展，取決於伊朗在未來幾小時和幾天如何回應。美國攻擊可能使衝突惡化，伊朗也許會鎖定美國的區域利益，如伊拉克等原油基礎設施等進行反擊，或擾亂荷莫茲海峽通行。如此一來，油價可能走向每桶一百美元。

金管會官員昨說，為維持市場穩定將採行必要因應措施。國安基金尚未退場，相關官員表示會密切注意中東局勢，視情況維護台股交易市場穩定。

法人指出，台股短線反彈告一段落，加上中東緊張局勢急速升溫，又面臨財報基本面的挑戰，年線二萬二二七九點形成重大壓力，宜保守因應。

銀行主管說，若伊朗回應相對溫和，以金融市場來看，美元因避險需求將稍微走強，若伊朗採取具體報復行為，緊張情勢進一步升高，美元會更加強勢，台幣將相對偏弱。

伊朗 以色列

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