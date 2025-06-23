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新聞眼／參戰雙標 川普毀諾陷信任危機

聯合報／ 華盛頓記者陳熙文

美國總統川普是出了名的喜歡出爾反爾，遲到或食言而肥，都是家常便飯，大家習以為常；不過，川普在政策大方向上勇於兌現在選舉中所做出的承諾，算是優點之一。然而，川普廿一日卻打破了守信的形象，向伊朗的核子設施發動攻擊。

白宮明明十九日才在記者會中向各大媒體宣讀川普的決定，指川普基於與伊朗談判的可能性，將在二周後再決定是否對伊朗採取行動，沒想到美軍卻在廿一日轟炸福爾多濃縮廠、納坦茲和伊斯法罕等三座核子設施。

川普的二周承諾成了笑話，不僅直接打臉白宮稱川普更希望用外交手段來解決問題的說法，也再度衝擊國際社會對川普的信任。

除伊朗可能藉由代理組織進行報復，美國和以色列在本次衝突中展現出壓倒性實力，也可能反而激使伊朗傾全國之力來發展核武，以獲得安全保證。

此外，川普上台後，多次批評拜登政府縱容戰爭四起，認為俄羅斯入侵烏克蘭，以及哈瑪斯對以色列的恐攻，源自於前政府的軟弱和無能，川普也堅決反對美國軍隊實際介入任何外國戰場，但川普現在卻一反此前的說法，出動美軍執行轟炸任務，可見川普的兩套標準。

川普此次提前發動攻擊，或許有意立威，展現出川普作為美國總統的強硬，也想藉此快速壓制中東戰火，讓伊朗知難而退，但投機行為卻有可能犧牲世界對大國領袖的信任，也背棄美國國內支持者期待，恐醞釀國內外對川普的信用疑慮。

白宮 核武 川普 伊朗 以色列

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