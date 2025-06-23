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伊朗新一波飛彈襲以 造成23傷
美國空襲伊朗核設施後，伊朗廿二日發動新一輪攻勢，向以色列發射卅枚飛彈。以色列多地響起空襲警報，以色列救援組織與警方表示，沿海城市特拉維夫等三個地區被擊中，已知造成廿三人受傷。
以色列軍方廿二日則表示，正攔截伊朗發射飛彈。以色列第二大城特拉維夫廿二日響起空襲警報，耶路撒冷傳出爆炸聲。特拉維夫北部的拉馬特阿維夫區有多棟建築嚴重受損，公寓外牆被擊穿留下大洞。
以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」告訴媒體，在這波攻擊受傷的廿三人中，「有兩人受中度傷勢，其他人傷勢輕微」。
此外，官方數據顯示，自以國十三日與伊朗開戰以來，以色列全國至少五十處被擊中、廿五人死亡。以色列防空系統已攔截超過四百五十枚飛彈以及約千架無人機。
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