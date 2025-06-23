伊朗核設施被炸！陸官媒：美想抽身對付中國…計畫推遲

針對美國總統川普宣布，已完成對伊朗三處核設施打擊，中國大陸外交部昨晚發出聲明，強烈譴責美方襲擊伊朗，呼籲衝突當事方、尤其是以色列盡快停火。

大陸外交部昨晚在官網稱，中方強烈譴責美方襲擊伊朗，攻擊國際原子能機構監管下的核設施。美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。中方呼籲保障平民安全，開啟對話談判。

美軍轟炸伊朗震驚全球，大陸官方背景「牛彈琴」微信公眾號刊文稱，有三點是肯定的。一、美國最後肯定會下場。現在已是不宣而戰，還各種冠冕堂皇，洋洋得意於美軍勝利，但這是對一個主權國家的公然侵略；二、不管伊朗政權最終什麼命運，這股動盪衝擊波，將向整個中東擴散；三、面對伊朗的報復和中東的動盪，美國一直想從中東抽身去對付「東方大國」（指中國）的計畫，不得不有所推遲。

大陸軍事專家張軍社分析，美軍對伊朗核設施實施首輪打擊，未必能夠完全摧毀伊朗的地下核設施。