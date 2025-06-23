美軍突襲伊朗！內唐亞胡讚川普寫歷史「願上帝保佑…」

美國總統川普廿一日宣布美軍空襲伊朗三處核設施，以色列總理內唐亞胡發表簡短講話，讚揚川普對伊朗核子設施發動打擊，並表示此舉將「改寫歷史」。

衛報報導，內唐亞胡說，以色列過去幾天空襲伊朗的「雄獅崛起行動」，取得真正令人驚嘆的成就，「但在今晚針對伊朗核子設施的行動中，美國展現出真正的無與倫比，完成地球上其他國家無法達成的任務」。

他表示，歷史將記下川普採取行動，阻止伊朗擁有核武，並讚揚川普「今天的領導力創造歷史的轉捩點，有助於引領中東及其他地區走向繁榮與和平的未來」。

內唐亞胡並稱「以色列人民感謝你們。願上帝保佑美國。願上帝保佑以色列。願上帝保佑我們牢不可破的聯盟、牢不可破的信念」。