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國內反彈 川普政府內部沒那麼樂觀

聯合報／ 編譯周辰陽羅方妤／綜合報導

美國總統川普宣布成功打擊伊朗三處核子設施，儘管他發表演說時宣稱勝利，但政府內部氣氛則沒那麼樂觀，官員們正嚴陣以待，準備應對伊朗可能發動的反擊。包括共和黨內議員也對他的作為有意見。

Politico網站報導，決派出Ｂ-２轟炸機攻擊伊朗是川普任內最重大軍事行動，可能使美國捲入另一場中東衝突，這正是川普和副總統范斯長期來一再承諾要避免的情境。

紐約時報的分析也指出，川普決定對伊朗空襲，面臨「讓美國再次偉大」運動（MAGA）部分成員的強烈反彈。批評者指控他遭以色列操弄，捲入一場新中東戰爭。

美國福斯新聞網報導，美國總統川普下令襲擊伊朗後，民主黨籍聯邦眾議員康納和共和黨籍聯邦眾議員馬西批川普作為，稱他未經國會授權就下令動武「不符合憲法」。

美國 紐約時報 川普 共和黨 伊朗 以色列

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