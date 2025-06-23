美炸伊朗核設施！聯合國批美「造成中東危險升級」

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼廿一日嚴厲譴責美國總統川普下令空襲伊朗三處核子設施，並緊急呼籲安理會立即召開會議應對。聯合國秘書長古特瑞斯表示，美國轟炸伊朗三處核子設施是「危險的升溫行徑」，沙烏地阿拉伯等中東國家也譴責美國。

福斯新聞報導，伊拉瓦尼在函中表示，伊朗以最強烈的措辭，譴責並指責「這些無端且有預謀的侵略行為」。他說，美國的軍事侵略危害伊朗主權和領土完整，「明顯且公然」違反國際法以及聯合國憲章。

伊朗外交部長阿拉奇廿二日在土耳其伊斯坦堡舉行記者會，批美國讓戰火再起。（法新社）

伊拉瓦尼呼籲聯合國安理會就美國的「野蠻與犯罪行為」，立即召開緊急會議，審議這項公然且非法的侵略行為，「確保行凶者負完全責任」。

聯合國秘書長古特瑞斯對美國向伊朗動武深感憂慮，「這讓一個已瀕臨懸崖邊緣的地區危險升溫，可能為民眾、中東地區乃至全世界帶來災難性後果。我呼籲成員國依據聯合國憲章與國際法履行各項義務。」

數十年來持續和伊朗爭奪區域支配權的沙烏地阿拉伯，譴責美侵犯伊朗主權。先前調停美國和伊朗談判的阿曼，稱美國此舉為「非法侵略」，伊拉克政府也譴責美國。

英國首相施凱爾則支持美國，稱伊朗核子計畫威脅國際安全，呼籲伊朗回到談判桌解決危機。

日本首相石破茂被問及是否支持美國時並未明確表態，只表示「將在恰當的時候回答」。南韓、紐西蘭和澳洲都呼籲各方重返談判桌。