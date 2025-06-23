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葉門叛軍嗆聲 中東美軍基地恐遭報復

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普出手轟炸伊朗核設施，美軍高層已通知部隊準備因應報復攻擊，紐約郵報指出美軍在中東地區三處基地恐遭伊朗攻擊。與此同時，伊朗扶植的葉門叛軍青年運動放話，稱川普「必將承受開戰後果」。

每日郵報報導指出，美國軍方告誡部隊，轟炸伊朗行動「極可能引發針對美軍在中東基地與設施的反擊」，並且「很可能啟動伊朗及其他境外恐怖組織在海外的成員，對美國人員與設施發動攻擊」。

紐約郵報說，美軍在中東幾個基地可能成為伊朗攻擊目標，包括位於卡達的烏代德空軍基地，這是美國在中東地區規模最大的空軍基地，以及總部在巴林的美國海軍第五艦隊。

此外伊朗可能襲擊美國在伊拉克、阿聯甚至是以色列的外交使館。

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