B-2雷達匿蹤如小鳥 美軍最貴戰機

路透報導，美軍廿一日出動Ｂ-2「幽靈」戰略轟炸機搭載GBU-57鑽地炸彈（ＭＯＰ）空襲伊朗核設施，讓此轟炸機成新聞焦點。B-2是至今唯一具備雷達匿蹤功能的隱形轟炸機，單價高達廿一億美元（約台幣六二五億元），是美軍史上最昂貴作戰機種。

B-2採機身與機翼合為一體、無垂直尾翼的「飛行翼」設計。採雷達波吸收材質與特殊角度設計，雷達反射截面積小得如一隻小鳥，敵軍幾乎無法捕捉。

Ｂ-2幽靈戰略轟炸機是美國核三位一體的關鍵平台，除卻自身與燃料重量的酬載能力達一點八一萬公斤，可搭載多樣化的常規武器與核武器。至今美國僅生產廿一架，其內部武器艙設計旨在維持匿蹤性能同時容納大型彈藥，包括最多可裝載二枚巨型鑽地彈。

Ｂ-2轟炸機在未進行空中加油下，航行距離超過一點一萬公里，可從美國本土基地出發執行全球打擊任務。若進行空中加油，Ｂ-2轟炸機可觸及全球任何目標；過去曾從密蘇里州飛往阿富汗與利比亞。

Ｂ-2轟炸機的匿蹤技術結合雷達吸收材料與特殊角度設計，能大幅降低敵方雷達偵測，其雷達截面積據稱僅如一隻小鳥，傳統雷達幾乎無法捕捉。另外，這款軍機採用二人駕駛組員配置，並透過高度自動化系統減少人力需求，同時維持作戰效能。

另外，美軍這次行動使用多枚巨型鑽地彈，是美國庫存中最大的常規炸彈，重達三萬磅，長約六點二五公尺，搭載衛星定位精準導引系統，專為摧毀強化的地下掩體而設計，可穿透超過六十一公尺，足以摧毀世上防禦最強的地下結構。

巨型鑽地彈在二○一一年服役，是有史以來威力最強的鑽地炸彈，專用於破壞伊朗、北韓等國地下核設施。因為炸彈必須在目標正上方的高空投出，才能在下墜時產生足夠鑽地的衝力。只有同時具備大型彈艙與匿蹤性能的B-2，方可勝任此種深入敵境任務。