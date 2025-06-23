7架美B-2轟炸機 18小時奔襲伊朗投彈

多家外媒報導美軍攻打伊朗，是總統川普廿一日在他的美國新澤西州私人俱樂部中做出最終批准。此次行動代號「午夜鐵鎚」，美軍派七架Ｂ-２「幽靈」匿蹤轟炸機，廿日晚間從美國本土的密蘇里州懷特曼空軍基地起飛，不間斷地續航十八個小時並在空中加油數次後到位投彈。

美國國防部廿二日舉行記者會，防長赫塞斯表示，此次攻擊行動歷經數周到數月的部署和準備，整場行動非常精準，且加入很多誤導的元素，同時保密到家。

赫塞斯說，美軍B-2轟炸機在世界毫不知情的情況下進出伊朗；參謀首長聯席會議主席凱恩則補充說，這是B-2幽靈戰略轟炸機在美國史上最大型的攻擊行動，也是該轟炸機史上第二長的任務。

一組轟炸機群西飛當誘餌

凱恩指出，美軍轟炸機於廿日晚間自美國起飛執行任務，其中一組轟炸機機群作為誘餌，中途向西方飛行、飛向太平洋，主要的任務機群有七架幽靈戰略轟炸機則繼續保持有限的通訊、向東前進。

凱恩透露，轟炸機進入伊朗領空後，美軍第四代、第五代戰機在前方為轟炸機掃除任何可能的敵機或地對空飛彈；轟炸機向福爾多核設施投放兩枚巨型鑽地彈，共有十四枚巨型鑽地彈投放到兩處伊朗核子設施。

知情美國官員與人士說，凱恩是此次長途奔襲伊朗的主要策畫者之一。他廿二日在記者會中指出，僅少數策畫者和重要領袖獲告知這項任務。

凱恩說，為確保達到攻其不備的效果，美軍是第一次用戰斧空襲伊斯法罕，且直到Ｂ-２投彈後撤離，伊朗防空系統都沒動靜。他說，美軍共動員逾一二五架飛機參與行動，都未遭伊朗反擊，初步評估，三處核子設施都遭嚴重打擊，甚至遭到摧毀。

美國總統川普（左）廿一日在白宮戰情室和白宮幕僚長威爾斯（左二）、參謀長聯席會議主席凱恩（中）和其他內閣成員開會。（路透）

伊朗當局證實三個核設施遭到轟炸，但伊朗官媒表示，三處設施「未遭受重大損害，因為關鍵材料早已撤出」。且遇襲後現場未偵測到放射性物質。

代表福爾多所在地庫姆地區的國會議員萊希表示，美軍攻擊僅觸及「表面」。

鄰國未偵測到放射性物質

沙烏地阿拉伯的核子與放射管理委員會表示，美國空襲伊朗核子設施後，沙國與鄰近波斯灣國家「未偵測到任何放射性影響」。

半島電視台指出，相關說法顯示，伊朗當局可能早在轟炸發生前，便已將濃縮鈾從設施中轉移。

川普十九日才聲稱，將在兩周內決定是否對伊朗採取行動。但兩天後，他就在幾小時內對美軍襲擊伊朗「開綠燈」。

一位川普政府高官說，「（我們的）目標是製造一種所有人都意想不到的情況」。川普下令美軍動手，其軍事行動策畫至今是最高機密。幾小時內，Ｂ-２滲透伊朗領空，還有幾艘美軍攻擊潛艦在某海域，分別以空射與潛射方式鎖定其核設施投彈。