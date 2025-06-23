伊朗使館發文疑引用金庸小說

中東局勢升高，伊朗駐中國大使館近日透過官方微博發文，疑似引用金庸「倚天屠龍記」裡明教的口號，是否藉此表明殉教決心，引起關注。

伊朗駐中國大使館官方微博20日發布一則3分16秒的影片，內容為伊朗與以色列空戰畫面，特別的是，這則影片上的一段文字：「熊熊聖火，降妖除魔，焚以殘軀，還世太平。」網友發現，這段文字與金庸筆下明教禱文相似：「焚我殘軀，熊熊聖火。生亦何歡，死亦何苦？為善除惡，唯光明故。喜樂悲愁，皆歸塵土。」

有大陸網友留言：「這是被六大門派圍攻光明頂了？」還有人說：「波斯明教總壇終於醒悟了！」

在金庸「倚天屠龍記」中，當六大門派圍攻光明頂時，明教中人戰至最後一刻生死關頭之際，齊聲誦念此禱文，表明殉教決心。

「倚天屠龍記」中的明教，是以歷史上曾活躍於中國的「祆教」支派「摩尼教」為藍本。

摩尼教正是起源於古代波斯（今伊朗地區），因此金庸小說中的明教與伊朗有著密切的歷史淵源。伊朗駐中國大使館或許是想以此引發中國民眾對當前伊朗情勢的關注與支持。

但對於伊朗駐中國大使館這段文字，有大陸網友表示，「這是拜火教異端，駐華大使館人員引用異端字句，應受伊斯蘭法制裁」；「別來沾邊，明教不早就給你們當異教徒趕走了」。