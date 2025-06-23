紐時：北京在中東影響力受限

美國加入以色列攻擊伊朗的行列，紐約時報分析，中國大陸勢必將損失慘重，因為中國大陸仰賴伊朗供應石油，也以伊朗為協助抗衡美方影響力的中東立足點，而且北京對此拳腳難施，反映在中東的影響力受到侷限。

對北京而言，伊朗和以色列的戰事若失控擴大，代價恐怕極為慘重。中國大陸半數原油進口都途經伊朗南部的荷莫茲海峽，北京向來也視伊朗為中東最親近的夥伴，協助抵禦美國影響力。儘管北京擁有這些戰略利益，卻不太可能以軍事干預伊朗情勢。

華府美國企業研究所（AEI）資深研究員庫柏表示，「現實是，中國根本沒有能力派兵保護伊朗的設施」，「他們最多就是悄悄提供一些物資援助、口頭聲援，或可能有些人道救援」。

伊朗出口的原油幾乎全由中國大陸以低價買下，再透過影子船隊運輸，以規避美國制裁。

中國大陸的船隊還倚仗荷莫茲海峽的航行安全性，以運輸來自波灣國家的石油。若能源價飆升，對正在努力提振經濟的中國大陸來說，無疑雪上加霜。

除能源外，伊朗對中國大陸還具備戰略價值，讓北京能在中東建立據點並擴展影響力，抗衡在區域內駐軍數萬人的美國。出於相同目的，北京也積極拉攏波灣國家。

2023年，中國大陸成功斡旋伊朗與沙烏地阿拉伯達成和平協議，當時還自誇這是中國大陸的外交勝利，象徵這個美國地緣政治對手正式成為中東的重要調停者。

但一些西方分析人士認為，中國大陸其實只在伊朗與沙烏地阿拉伯和解談判的尾聲才介入，並未發揮太大作用。

川普對伊朗發動攻擊，也將為北京帶來重要啟示，影響未來的地緣政治布局。北京正試圖觀察川普的外交方針與動武意願，評估日後進犯台灣時，美國是否出手防衛。

【記者黃雅慧／綜合報導】針對美國總統川普宣布已完成對伊朗三處核設施打擊。中國大陸外交部昨（22）日晚間發出聲明，強烈譴責美方襲擊伊朗，呼籲衝突當事方、尤其是以色列盡快停火。

大陸外交部昨晚在官網稱，中方強烈譴責美方襲擊伊朗，攻擊國際原子能機構監管下的核設施。美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。中方呼籲衝突當事方、尤其是以色列盡快停火，保障平民安全，開啟對話談判。