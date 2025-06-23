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伊朗報復 恐封鎖荷莫茲海峽

經濟日報／ 編譯林聰毅任中原／綜合外電

在美國宣布摧毀伊朗三大核子設施後，伊朗勢將有所回應，彭博資訊經濟學家預測，伊朗可能有三個回應選項，最極端作法是封鎖荷莫茲海峽，屆時國際油價恐一飛沖天。

華府機構軍武控制協會（ACA）指出，美國的攻擊將使伊朗核子計畫「倒退」，但「扼殺」不了，反可能更堅定伊朗開發核武的決心。儘管伊朗證實福爾多遭受攻擊，但還沒有證據顯示地下設施的受損程度。

彭博經濟學家預測，伊朗有三個選項以報復美方攻擊，包括攻擊美國在中東地區的人員及資產、鎖定該地區能源基礎設施。過去為了不把美國捲入戰爭，伊朗一直避免攻擊美國在中東的人員和設施，但現在伊朗可能認為沒有保持克制的理由。

其次，專家認為，伊朗可能的行動包括直接攻擊中東地區的美軍或使館，或是發動網攻與恐攻，或由伊朗的代理人對美國發動新攻擊，沙烏地阿拉伯及阿聯等美國在波斯灣的盟國，也可能成為伊朗的目標。

第三，是用水雷封鎖荷莫茲海峽或騷擾行經船隻。全球每天有20%原油供應行經荷莫茲海峽，國際油價若因此飆漲，今夏美國消費者物價指數將升至接近4%，進而迫使聯準會（Fed）及其他國家央行將未來降息的時點延後。

伊朗 以色列

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