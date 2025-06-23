哈米尼隱身 指定三名接班人

美國空襲伊朗三座核子設施，使中東緊張局勢更加白熱化，紐約時報報導，面臨暗殺威脅的伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）目前藏身於掩體，並已做最壞打算，指定三名教士為其潛在接班人。

紐時引述伊朗官員報導，隨著伊朗和以色列衝突持續升溫，1989年掌權以來的哈米尼，為了防範遇剌，目前大多透過一名親信助手與其指揮官通話，並暫停電子通訊，以增加找到他的難度。

知情官員說，哈米尼目前躲藏在掩體中，並已在其軍事系統中挑選了一些指揮官繼任者，以防更多得力助手遇害。他甚至任命了三名高級神職人員做為其繼任者。

官員們並指出，伊朗的指揮鏈雖受打擊但仍在運作，伊朗情報和安全部已下令所有高階政府官員及軍事指揮官待在地下，因為他們可能成為襲擊目標。

伊朗異議媒體「伊朗國際」（Iran International）電視台報導，當以色列13日對伊朗發動攻勢，哈米尼已與家人逃至伊朗首都德黑蘭東北部拉維贊（Lavizan）一處避難所。但尚未獲得證實。

紐時報導指出，在通常情況下，伊朗的專家會議（Assembly of Experts）可能需耗時數月討論最高領袖繼任事宜。如今由於情況緊急，如果哈米尼身亡，專家會議將可從他指定的三名候選人中選出最高領袖繼任者。

紐時報導未說明哈米尼三位可能接班人身分，但伊朗官員向紐時透露，哈米尼的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）不在其中。