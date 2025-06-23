打破46年來紅線 川普豪賭「不成功便成仁」

美國總統川普對伊朗立場在短短兩天內從「調停者」變成「攻擊者」，打破美國46年來避免直接捲入伊朗衝突的紅線，帶領美國進入新一場中東衝突，成為他總統生涯最重大的豪賭，勢必將改變中東戰略平衡，並且招致國內「讓美國再度偉大」（MAGA）支持者的反撲。

川普19日還在說，將在未來兩周決定是否攻擊伊朗，給予各國外交化解伊朗核子爭端的時間，但他21日突然發表電視演說，表示已下令轟炸伊朗三處核子設施，為1979年伊朗革命以來，美國首次出動空軍轟炸伊朗境內主要設施，帶領美國進入近50年來歷任美國總統都不斷設法避免的局面。

川普表示，美軍在福爾多用了「五到六名」GBU-57的巨型鑽地彈（MOP），為美國首度動用這種最大的「碉堡剋星」。美國打擊的福爾多、納坦茲及伊斯法罕核子設施，堪稱伊朗核子計畫的核心。

媒體報導，川普的期限從「兩周」變「兩天」的原因之一，是情報圈評估以色列迄今對伊朗的打擊，僅拖延其核子計畫六個月，若只靠以色列進一步攻擊，對伊朗核子設施造成的破壞可能有限，而川普相信伊朗無意達成核子協議，決定攻擊是「正確之舉」，在美東時間21日下午下令攻擊，目標是創造「出其不意」的情勢。

美國官員透露，美國已透過阿拉伯盟邦向伊朗表明，這是一次性攻擊，並非要開啟顛覆伊朗政權的戰爭。但伊朗是否相信還在未定之天，美軍位於中東基地也幾乎肯定會遭伊朗報復攻擊。

分析師形容，川普此舉為「不成功便成仁」的豪賭，押注這起攻擊會讓伊朗及其中東代理人勢力大幅弱化，構成一場有限而成功的攻擊，迫使伊朗重返談判桌。美方官員表示，初步損害評估顯示福爾多設施已「摧毀」。

然而在美國攻擊後，伊朗仍未顯露讓步跡象，不會放棄核子計畫，而且軍事行動只會更強化伊朗擁有核武的決心，因為認為華府無意展開外交對話，引發中東戰火燎原的高風險，並將改變中東的戰略平衡，更加壯大以色列勢力。專家認為，這場攻擊將開啟美國與伊朗衝突的新篇章，而非劃下句點。

這場攻擊威脅川普矢言不讓美國被捲入全球新衝突的承諾，將招致國內MAGA支持者的激烈反撲，批評他被以色列操弄，讓美國捲入中東戰爭。