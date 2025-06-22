「美國沒和伊朗交戰」 美副總統范斯信心喊話：不擔心戰鬥會曠日持久
美國副總統范斯22日在NBC新聞節目「會晤新聞界」（Meet the Press）談到總統川普下令打擊伊朗核設施，范斯表示，美國沒有和伊朗交戰，而是和伊朗的核計畫交戰，並稱不認為在伊朗的戰鬥會曠日持久。
范斯堅稱：「我們沒有和伊朗交戰，而是和伊朗的核計畫交戰。」
范斯也說，他「非常有信心，我們已大幅延後他們開發核武的進度」，而伊朗要真正開發出核武，「還需要很多、很多年」。
范斯補充，美國不希望伊朗發生政權更迭，以色列的部會首長已多次提到這點。他說，美國「沒有興趣」派出地面部隊。
美聯社報導，范斯強調，伊朗有機會就其未來進行談判，並稱美國這次襲擊為「重啟」兩國關係創造環境。他表示：「我們希望終止他們的核計畫，也希望和伊朗人針對這個地區的長期協定展開對話。這是一次重啟，也是伊朗人走上明智道路的機會。我們當然希望他們這麼做。」
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