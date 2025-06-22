美國「精確打擊」伊朗核設施 副總統萬斯：川普盼尋求外交解決

美國副總統萬斯周日表示，美國已成功阻止伊朗核武器計劃，並補充說，川普總統現在希望尋求外交解決方案。

他在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時說：「我們不想讓這件事拖延下去，也不希望局勢進一步惡化。我們希望終止他們的核計劃。」

「我們希望與伊朗人就此問題的長期解決方案進行對話。」他補充道。

據美國國防部長赫格塞斯稱，美國對伊朗的襲擊醞釀已久。「這項計劃需要數周數月的准備，以便我們能夠在美國總統下令時做好打擊准備，」赫格塞斯周日在新聞發布會上表示。「這當然涉及迷惑敵人，並對作戰安全進行了嚴峻考驗。」

赫格塞斯將昨晚的空襲描述為「令人難以置信的壓倒性勝利」。這是對伊朗三處核設施的「精確打擊」。「我們對伊朗核計劃造成了毀滅性打擊。」赫格塞斯繼續說道。

據美國軍方稱，除了其他武器外，還使用了14枚掩體炸彈。一位美國高級將領解釋說，總共動用了約75枚精確制導武器。部署了超過125架飛機。這是迄今為止B-2轟炸機發動的最大規模作戰襲擊。

（路透社）

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