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美轟炸伊朗地下核設施 以色列：判斷濃縮鈾庫存是否被摧毀「為時過早」

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導
衛星影像顯示了伊朗福爾多鈾濃縮廠狀況。（路透）
衛星影像顯示了伊朗福爾多鈾濃縮廠狀況。（路透）

美軍轟炸伊朗3處核設施之後，以色列軍方今天表示正在評估美軍轟炸福爾多地下核設施的成果，並稱現在判斷濃縮鈾庫存是否已被摧毀，「為時過早」。

法新社報導，以色列國防軍發言人德弗林（Effie Defrin）被問及伊朗是否早已將濃縮鈾運離福爾多（Fordo），或美軍攻擊已導致其埋在廢墟之下。他回應：「我們正持續確認狀況，現在下定論為時過早。我想我們稍後就會知道。」

美國總統川普稍早宣布，美國已打擊伊朗3處主要核設施，包含福爾多、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）。

福爾多燃料濃縮廠在違反聯合國決議的狀況下建成，坐落於伊朗中部聖城科姆（Qom）附近，整座設施建於深藏地下90多公尺的山腰之中，能容納約3000台離心機。

以國軍方今天還說，在伊朗境內還存在「其他目標」，因此計劃持續進行攻擊行動。

德弗林在記者會上表示：「我們還有其他目標，我們將會繼續努力，直到達成所有目標。」

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