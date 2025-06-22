「跨越巨大紅線」 伊朗外長譴責美國、以色列攻擊核設施 將與普亭會談
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天警告，美國與以色列攻擊伊朗核設施，已跨越巨大紅線，他將前往俄羅斯，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）會談。
法新社報導，阿拉奇指出：「沒有他們還沒跨越的紅線。而最後一條紅線，也就是最危險的一條，就發生在昨晚。他們攻擊核設施，越過了一條非常巨大的紅線。」
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天透過國家電視台發表聲明，警告美國將因為對德黑蘭核設施的攻擊，招致「令人遺憾的回應」。
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