爆炸聲頻傳！以色列、伊朗持續交火 以國民眾憂：與以往的衝突完全不同

在特拉維夫的一處地下防空掩體中，時間仿佛在此凝固。由於沒有網絡連接，人們無法獲知外面傳來的爆炸聲意味著究竟發生了什麼——那是以色列與伊朗持續交火時傳來的聲音。

「我們現在已經能分辨出到底是導彈擊中了目標，還是被攔截了。當然，我們還是會擔心，它到底離我們有多近，自己認識的人會不會處於危險之中。」年輕的以色列人利奧爾（Lior）如是介紹，他不願透露自己的姓氏。

自從6月13日以伊戰爭爆發以來，特拉維夫的生活節奏完全被以色列國土防衛指揮部發出的手機預警聲和防空警報聲所主導。

6月19日早晨，伊朗發起了新一輪對以色列的導彈襲擊。盡管大多數導彈被以色列的防禦系統攔截，但仍有一些擊中了城市霍隆（Holon）以及特拉維夫郊區拉馬特甘（Ramat Gan）的一些建築。在以色列南部貝爾謝巴（Beer Sheba）的索羅卡醫院（Soroka），導彈摧毀了外科病房。據以色列媒體報導，該建築群在前一天已經被疏散。

不同以往

警報不分晝夜地鳴叫，而解除警報的通知往往要等上一段時間。利奧爾對德國之聲坦言：「生活還得繼續。我們已經經歷了很多次危機，但這段時期無疑是特殊且令人不安的。」

不久前的一個清晨，當警報又一次響起時，其中一枚火箭彈躲過了以色列的防禦系統，擊中了一棟約一公裡以外的建築。衝擊波震動了避難者所在的防空掩體，人們驚恐地倒吸了一口冷氣。

「這真的讓人害怕。我們知道這些火箭彈更致命，感覺與以往的衝突完全不同。我在想，這樣的狀況還能持續多久。人們已經非常煩躁了，因為晚上都基本無法入睡。」希拉（Shira）抱怨道，她同樣不願透露自己的姓氏。

內唐亞胡的政治遺產

以色列總理內唐亞胡將伊朗視為以色列安全的最大威脅。盡管伊朗堅稱其核計劃僅用於民用目的，但內唐亞胡堅信其背後實際上有軍事意圖。畢竟，伊朗的政治領導層曾誓言要摧毀以色列及其人民，不僅用彈道導彈威脅以色列，還通過在該地區的多個代理人組織進行間接打擊。

多年來，內唐亞胡一直威脅要直接攻擊伊朗。據報導，他曾多次接近動手，但始終避免了一場更大規模的衝突。相反，以色列與伊朗之間長期進行著所謂的「影子戰爭」——包括網絡攻擊、言語威脅，以及針對伊朗支持的多個代理勢力的軍事行動，例如黎巴嫩的真主黨、加沙地帶的哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織，以及也門的胡塞武裝。

這一切都在6月13日的那個周五發生了改變。「多年來，內唐亞胡一直都瞻前顧後，不願真正采取可能導致人員傷亡和破壞的行動。那麼，究竟發生了什麼？」知名記者和評論員阿基瓦．埃爾達（Akiva Eldar）在接受德國之聲采訪時質問道。

與其他記者一樣，埃爾達也認為，內唐亞胡希望挽救自己的政治「遺產」，這份遺產在2023年10月7日的哈馬斯恐怖襲擊事件中嚴重受損。在那之前，內唐亞胡一直被視為以色列安全的最終保障者。但這一形象在哈馬斯主導的襲擊事件中破滅了——此次襲擊導致大約1200人死亡，其中大多數是平民，另有251人被劫為人質。

以色列隨後發起了對加沙的戰爭，據加沙衛生部的數據，已有大約55000名巴勒斯坦人在戰爭中喪生。

多數以色列人支持內唐亞胡

以色列國內的批評者指責內唐亞胡無意結束加沙戰爭，並阻撓了一項原本可以通過停火換取剩余人質獲釋的新協議。他的右翼民粹主義聯合政府伙伴威脅稱，如果他在未推翻哈馬斯的情況下結束戰爭，他們將退出聯合政府，從而引發重新選舉。鑑於他目前正面臨腐敗指控，批評者還指責他借助戰爭來維持自己的權力地位。

通過對伊朗的襲擊——這一行動在以色列媒體上廣受好評——內唐亞胡似乎在某種程度上「彌補」了自己之前的一些失誤。

在猶太裔以色列人中，對伊朗的空襲行動獲得了廣泛支持。根據特拉維夫大學和耶路撒冷希伯來大學聯合進行的一項民意調查，大約83%的受訪者支持以色列的軍事行動，並對國家的安全體系以及應對長期衝突的能力充滿信心。

相比之下，大多數巴勒斯坦裔以色列人則反對這場襲擊，他們更傾向於通過外交手段而不是軍事方式解決問題。

在特拉維夫郊區的拉馬特甘，羅尼．阿爾農（Ronny Arnon）難以置信地望著自己所在地區遭受的大規模破壞。一枚導彈突破了防禦系統，擊中了當地一棟建築，造成一人死亡。

「我在這裡屬於少數派。」阿爾農在以色列對伊朗展開攻勢的第二天對德國之聲說道，「很多人支持這場行動。」他繼續指出：「我們的總理被稱為『魔術師』，因為他懂得如何變戲法，讓我們誤以為自己正在贏得勝利，能夠打敗所有敵人。可如今我們點了一把火，卻不知道該如何滅掉它。」

對手被削弱

過去幾個月，以色列系統性地削弱了伊朗在該地區的代理勢力。分析人士指出，這正是以色列之所以能夠發動此次襲擊的原因之一。

據以色列方面稱，在2024年10月以色列與伊朗的上一輪直接交火中，以軍成功打擊了伊朗的重要防空系統，從而削弱了伊朗的防禦能力，並為後續的攻擊創造了條件。

同年12月，敘利亞總統阿薩德政權——伊朗的另一重要盟友——被推翻。以色列軍方官員向德國之聲透露，這一變動為以色列在該地區的空中行動提供了所需的機動空間，使其空軍得以對伊朗發動攻擊。

「內唐亞胡相信，他可以把美國特朗普拉進這場戰爭中。」埃爾達評論道。「那麼人們會記住什麼？他們會記得，內唐亞胡是那個拯救我們免於另一場大屠殺的以色列總理。」埃爾達說，這指的是伊朗政府曾威脅要摧毀以色列。

6月21日晚間，內唐亞胡的願望達成：美國宣布已完成對伊朗三處核設施的打擊。美國由此正式介入以伊衝突。

以色列人質與加沙戰爭

與此同時，以色列還在另一條戰線上作戰：加沙。

6月18日，在特拉維夫市中心的齊納-迪岑哥夫廣場（Zina-Dizengoff-Platz），一小群抗議者聚集在一起。他們舉著仍被關押在加沙的人質的大幅肖像。其中一人是馬坦．安格雷斯特（Matan Angrest）的母親——這名士兵於2024年10月7日被劫持。

「當伊朗的戰爭開始時，我們非常害怕，擔心我們親愛的兒子會被人遺忘在加沙。他的處境非常糟糕，生命正處於危險之中。」阿納特．安格雷斯特（Anat Angrest）向德國之聲透露。她是馬坦·安格雷斯特的母親，她補充道：「但幾個小時後，我收到了很多以色列人發來的消息，他們認為，如果在伊朗的行動取得成功，有助於把人質帶回來。」

安格雷斯特批評內唐亞胡政府未能及早竭盡全力，營救她的兒子和其他人質。但她相信，如果伊朗被削弱，哈馬斯獲得的支持也將減少，加沙戰爭有望更早結束。

「我們希望這次的軍事行動與加沙局勢有關，是某種戰略計劃的一部分，以色列政府最終有能力結束這場戰爭。」安格雷斯特強調，「因為如果我們能鏟除恐怖分子的幕後操縱者——伊朗，那麼我們就可以結束在加沙開始的戰爭，也將不再處於危險之中。」

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